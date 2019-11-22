Рабочие, возводившие в Шымкенте очередную тойхану, оказались погребены под бетоном и металлоконструкциями. До приезда спасателей их извлекли из-под завалов и оказали первую помощь.

Мадияр Жаксыбаев, заместитель руководителя ДЧС г. Шымкента: «В результате ЧП пять человек были доставлены в больницу. Все пострадавшие – граждане Узбекистана. Двое из них – в реанимационном отделении. Состояние 50-летнего мужчины врачи оценивают как средней тяжести. В ближайшие дни он будет на реанимобиле доставлен на родину. Что касается 23-летнего парня, то его состояние тяжелое».

Тимур Варзилов, заместитель руководителя управления здравоохранения:»У Изакулова, 69-года рождения, открытая черепно-мозговая травма, разрыв щеки, поражение головного мозга. Он отвечает на все вопросы, состояние средней тяжести. Парень 1996 года рождения получил серьезную травму грудной клетки у него также диагностирован разрыв печени».

Хозяин объекта Фархат Ахметов заверяет, что строительные работы велись в соответствии со всеми требованиями. Тогда не понятно, почему только четверо из пострадавших имели официальное разрешение на работу в Казахстане. Остальные, строители из Узбекистана, по словам Ахметова, якобы, приехали помогать.

Фархат Ахметов, владелец тойханы:»Все стены поднимали в соответствии со строительными нормами. Может, обвал конструкции произошел из-за некачественных материалов.

Все причины, которые привели к ЧП станут известны после завершения расследования. Хозяин объекта пообещал оказать помощь пострадавшим и выплатить им компенсацию.