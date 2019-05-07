В Шымкенте квартиры в новом микрорайоне «Туран» получили офицеры, солдаты и те, кто стоял в очереди за жильем по госпрограмме «Нурлы жер».

Для военных сделали немного упрощенную систему. Теперь, защитники отечества будут платить за свое жилье в размере отдельно получаемой на службе компенсации на жилье.

Чтобы облегчить оплату, защитникам страны дали возможность производить платеж согласно собственному графику погашения, который будет утверждён с банком.»Я поздравляю наших бойцов. Желаю удачи и мирного неба.

«Хочу сказать что по госпрограмме еще сейчас строится жилье в Шымкенте, и скоро уже будет выдача ключей», — сказал Кайрат Умбетов, командир воинской части 6506 Национальной Гвардии РК.

В 2019 году планируется еще одно новоселье среди военнослужащих.

Шуддин Саидов