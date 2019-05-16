В рамках реформы органов внутренних дел и реализации Дорожной карты и государственной программы развития туристической отрасли в Департаменте полиции Туркестанской области на базе Управления миграционной полиции создана туристская полиция.

Целью создания нового подразделения является повышение международного имиджа и туристической привлекательности Казахстана.

Как известно, город Туркестан и Туркестанская область являются одним из центров туризма и паломничества нашей республики. Ежедневно сюда приезжают гости из многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Многие туристы посещают мавзолей Ходжа Ахмета Яссави, Арыстанбаб и другие достопримечательности области в целях паломничества и ознакомления с историческими, духовными и культурными ценностями.

На сегодня туристская полиция ДП Туркестанской области состоит из 10 сотрудников, кроме профессиональных и служебных качеств, полицейские владеют и иностранными языками, знают историю страны.

5 полицейских будут нести службу у мавзолея Ходжа Ахмета Яссави и 5 на территории музея-мавзолея Арыстанбаб.

Сотрудники туристской полиции будут работать непосредственно с туристами для обеспечения эффективной работы с иностранными гражданами.

Подразделение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, полицейскими электромобилями и средствами связи.

Пресс-служба акима Туркестанской области