В ущелье Бургулюк прошли соревнования среди юных туристов

С 30 апреля по 3 мая в Толебийском районе, в ущелье Бургулюк на базе туристического лагеря «Робинзон», управление образование «Областная станция юных туристов» провело соревнования среди воспитанников районных кружков, посвященные памяти погибшего сотрудника Шымкентского спасательного отряда Жомарта Сарсенбекова, который в 2016 году во время поисково-спасательных работ, ценою собственной жизни, спас жизнь другому человеку.

Программа соревнований состояла из состязаний по скалолазанию, поисково-спасательных работ и транспортировка пострадавшего, под строгим контролем спасателей.

По окончанию соревнований заместитель ГУ «ОСО ДЧС г. Шымкент КЧС МВД РК» Дуйсенбеков Рауан Раушанович в торжественной обстановке вручил грамоты за занятые места.

Павел Вишенин