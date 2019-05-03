Пресечен факт мошенничества со стороны и.о. заместителя руководителя Управления земельных отношений и по контролю за охраной и использованием земель г. Шымкент.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по г. Шымкент установлен факт мошенничества и.о. заместителя руководителя Управления земельных отношений и по контролю за охраной и использованием земель города.

Подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием представителя ТОО получил от него наручные часы и денежные средства 400 тыс. тенге под предлогом изменения целевого назначения земельного участка указанного товарищества площадью 1,1050 га.