Пресечен факт мошенничества со стороны и.о. заместителя руководителя Управления земельных отношений и по контролю за охраной и использованием земель г. Шымкент.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по г. Шымкент установлен факт мошенничества и.о. заместителя руководителя Управления земельных отношений и по контролю за охраной и использованием земель города.
Подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием представителя ТОО получил от него наручные часы и денежные средства 400 тыс. тенге под предлогом изменения целевого назначения земельного участка указанного товарищества площадью 1,1050 га.
В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.
Пресечен факт мошенничества со стороны зам. руководителя Управления земельных отношений г. Шымкент.
Пресечен факт мошенничества со стороны заместителя руководителя Управления земельных отношений и по контролю за охраной и использованием земель г. Шымкент.Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по г. Шымкент установлен факт мошенничества и.о. заместителя руководителя Управления земельных отношений и по контролю за охраной и использованием земель города.Подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием представителя ТОО получил от него наручные часы и денежные средства 400 тыс. тенге под предлогом изменения целевого назначения земельного участка указанного товарищества площадью 1,1050 га. В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.
Опубликовано Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Пятница, 3 мая 2019 г.