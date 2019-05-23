Новые повышенные зарплаты полицейские получат уже 1 июля, сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Для того чтобы повысить престижность службы, мы повышаем зарплаты и систему соцзащиты сотрудников. Мы порядка 16 миллиардов тенге получаем экономии за счет сокращения (штатной численности. — Прим.), плюс 20 миллиардов тенге нам выделяет правительство. Это нам позволяет дифференцировано поднять зарплату с 1 июля уже на 65 процентов сотрудникам патрульной полиции, на 50 процентов — оперативно-следственным подразделениям, на 20 процентов — участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, преподавательскому составу наших учебных заведений, и на 20 процентов остальным сотрудникам», — сообщил Калайчиди в кулуарах после брифинге СЦК.

Кроме того, порядка 9 тысяч человек получат компенсацию за аренду жилья. «В итоге получается, что со 107 до 150 тысяч тенге повышается зарплата у патрульного полицейского, плюс за жилье от 70 до 250 тысяч тенге в зависимости от региона и состава семьи. В результате на одного патрульного полицейского будет 250-320 тысяч тенге. Сегодня 107 тысяч, завтра будет 300 тысяч», — пояснил Калайчиди. По его словам, без повышения зарплаты невозможно повышать требования к сотрудникам.