Обеспокоенных жителей Сайрамского района страдающих от неудобства передвижения чиновники успокоили тем что Ремонтные работы на железнодорожных путях обещают закончить в конце недели, а вот со строительством моста и дороги придется подождать. Об этом сообщил руководитель отдела строительства и эксплуатации дорог Туркестанской области.

Затяжным ремонтом железнодорожных путей и дорожной магистрали недовольны жители Сайрамского района и микрорайона Азат. Мало того, что здесь перекопали трассу, так еще и лишили пассажиров недорого проезда. Люди вынуждены платить по двойному тарифу. До города они добираются с пересадками.

С трудностями столкнулись и водители. Чтобы попасть домой, им приходится сначала делать большой круг, а потом часами простаивать в пробке.

Открывать окна в машине опасно. От пыли здесь задыхаются даже растения. Транспортники уверяют — они работают день и ночь. Говорят, отремонтировать железнодорожные пути не трудно, куда сложней построить дорожную развязку.

Шерзат Суттибаев, руководитель отдела строительства и эксплуатации дорог Туркестанской области: «В данный момент мы дорогу закрыли, в районе кольца (Бакалейторга), потому что параллельно проходят пути Казахстан Темиржолы и они тоже делают ремонт. По их графику мы вместе откроем проезды 19 мая».

Сегодня путь по железной дороге в Сайрамский район открыт. Одной проблемой стало меньше. Но главной головной болью по-прежнему остается строительство магистрали. Её обещают закончить только в 2020 году.

Жания Алимжан