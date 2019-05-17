Жители Шымкента смогут принять участие в благотворительном проекте, нацеленный на поддержку онкобольных детей «Книгу за жизнь», передает сайт sxodim.com.

Помочь проекту можно двумя способами: сдать уже прочитанную книгу или купить книгу на ярмарке по цене — 700 тенге.

Суть проекта: мы собираем книги упаковываем и на обертке пишем лишь описание книги без названия и автора книги. Таким образом, мы учим общество «Не судить книгу по обложке», продаем книги на ярмарке и все вырученные средства жертвуем на поддержку онкобольных детей.

Акция будет проходить 18-19 мая, с 10:00 — 22:00, в ТРЦ «Shymkent Plaza» и РЦ «MEGA PLANET».