Smart- школу для онкобольных детей запустили в больнице Шымкента

В детской больнице Шымкента открылась SMART — школа для детей с тяжелыми онкологическими заболеваниями, передает OTYRAR.

В специализированном классе маленьких пациентов будут обучать разным предметам, это уже пятая школа открытая при поддержке компании Samsung. Страшный диагноз девочке поставили год назад. Иммунная тромбоцитопения это когда в организме дефицит разных жизнедеятельных клеток.

Родители Аиды Батырбек собрались морально и решили бороться. Прошли курс лечения, сейчас девочка чувствует себя хорошо. Узнав об открытии смарт школы от Samsung — обрадовались, теперь смогут хоть немного, но догнать образовательную программу.

«Мы лечились в Алматы, сейчас состояние стабильное, тромбоциты немного поднялись, но вроде все хорошо», — говорит Зухра Халмарзаева мама.

Специальный класс оборудован для маленьких пациентов, после процедур дети смогут обучаться робототехнике, шахматам, английскому и другим предметам. Авторы проекта уверены, в лечении раковых заболеваний важно и психологическое состояние.

«Мы все надеемся и уверены, что они победят. Мы уверены, что они смогут выздороветь и вернутся в свои школы. Чтобы не отставать от программы хоть по каким-то предметам мы открыли такие классы. Все пробелы дети будут восполнять здесь, то есть пока они были на лечении, они будут учиться» , — говорит Берик Умаров, руководитель пресс-службы Samsung Electronics Центральная Евразия.

В Шымкентской детской больнице сегодня получают лечение 25 онкобольных детей, около сотни уже выздоровели и выписались. Главный врач Шымкента заверил, что подобный класс даст толчок скорому выздоровлению детишек.

В специальном классе маленьких пациентов будут обучать бесплатно. В программу входит не только обучение, но и смехотерапия, которая по мнению врачей тоже положительно сказывается на здоровье детей.