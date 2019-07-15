Уважаемые жители города!

15 июля 2019 года в 12:50 часов в городе Шымкенте путем запуска электросирены будет проверена система оповещения. Просим не паниковать и соблюдать спокойствие.

Электросирена «Внимание всем!» является единым сигналом оповещения и включаются для привлечения внимания населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Услышав этот сигнал, население обязано включить все доступные средства приема информации – телеканалы, радио, чтобы получить инструкцию о действиях в сложившейся ситуации.