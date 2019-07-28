700 новых автобусов пополнят автопарк города до конца года

До конца этого года в Шымкенте обновят весь автобусный парк.

Сегодня в Шымкенте обслуживают население больше тысячи автобусов, большинство из которых находятся в плачевном техническом состоянии. Кроме того, пассажирского транспорта катастрофически не хватает.

Старые коптящие автобусы составляют львиную долю шымкентского автопарка. Частные перевозчики обновлять транспорт не торопятся — не выгодно. Новые, комфортабельные автобусы работают всего по трём маршрутам. И это при том, что услугами общественного транспорта ежедневно пользуются почти полмиллиона пассажиров.

Горожан обслуживают 26 транспортных компаний. Ежедневно по городу курсируют 1200 автобусов и маршруток. Больше половины из них изношены. Хламу на колёсах больше 10 лет.

Общественный транспорт давно вызывает нарекания у пассажиров. Транспортники в который раз обещают, что скоро поездка в автобусе станет сплошным удовольствием.

Айдан Заир, главный специалист СПК «Шымкент»: «Мы добавили новые маршруты, у нас есть для обслуживания автопарка есть все условия: мойка, СТО, общежитие и столовая для водителей. До конца года завезем еще 700 новых автобусов».

Новый общественный транспорт — новые зарплаты. Аккуратные, дисциплинированные и культурные водители будут получать по 150 тысяч.

Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента перевод: «100 миллионов долларов выделено на обновление автопарка. Водители муниципального парка не гонятся за прибылью. У них зарплата высокая».

Население Шымкента растет. А с ним растет и потребность в общественном транспорте. Главная задача местной исполнительной власти состоит в том, чтобы на 100% обновить городские автобусы.

Анастасия Новикова