Задерживать подозреваемых не стали, в связи с заявленными ходатайствами адвокатов о заключении процессуальных соглашений в форме сделки о признании вины.

Заведующий сектора КГУ «Центр занятости населения Абайского района города Шымкент» и инспектор КГУ города Шымкент подозреваются в мошенничестве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции города Шымкент выявлен факт мошенничества заведующим сектора Абайского района КГУ «Центр занятости населения города Шымкент».

Он подозревается в том, что, используя свое служебное положение, обманным путем, под предлогом оказания содействия в получении положительного заключения о выплате адресной социальной помощи, получил денежные средства в сумме 375 тыс. тенге.

Аналогичный факт мошенничества совершен инспектором КГУ «Центр занятости населения акимата города Шымкент», который под тем же предлогом обманным путем завладел 45 тыс. тенге.

Задерживать подозреваемых не стали, в связи с заявленными ходатайствами адвокатов о заключении процессуальных соглашений в форме сделки о признании вины.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.