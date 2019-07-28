В отпуск я не уходила четыре года. Все те года, что я работаю на телевидении, мне казалось, что уйди я на заслуженный отдых, то непременно пропущу все самые интересные съемки и статьи.

Слово отпуск для меня представлялось чем-то далеким и совершенно незнакомым. И, когда еще в начале года, моя хорошая подруга, которая привыкла отдыхать стабильно два раза в год спросила, какие у меня планы на летний отпуск, я отшутилась, что проведу его традиционно на работе. А она, между тем, мечтательно вздохнула и сказала «А я бы в Грузию слетала». В этот момент я и сама не поняла, как заразилась чужой мечтой. И, скажу честно, ни разу об этом не пожалела.

Про билеты

Когда мы уже «точно-точно» решили то в этом году у меня будет отпуск и куда мы отправимся, началось, пожалуй, самое сложное – поиск билетов. Самый главный критерий для нас был – долететь. Поэтому мы искали авиабилеты подешевле. В течение нескольких недель мы «прошерстили» сайты крупных авиакомпаний страны, а также научились пользоваться пожалуй, самыми популярными приложениями для покупки билетов: Аviasales, Сhocotravel, Santufei и Tickets.kz.

К датам мы были не привязаны, поэтому искали предложение повыгоднее. Но находили лишь варианты полететь в страну хинкали и хачапури за 160-170 тысяч тенге. Решив поискать еще, мы наткнулись на вариант в 150 тысяч, а выждав еще недельку и за 130 тысяч тенге На нем решили и остановиться. Билеты в Грузию на июль месяц мы купили еще в марте. Вообще, даже заядлые путешественники советуют приобретать авиабилеты заранее, за несколько месяцев. А еще говорят, что осенью перелеты становятся совсем копеечными. Это я уже надеюсь проверить в следующем году. Итак, наш перелет проходил с одной пересадкой в Актау. Из Шымкента до города на побережье Каспийского моря нам предстояло лететь 2 часа, затем переждать в аэропорту 3 часа и за час добраться до столицы Грузии.

Ну что ж, самое главное было уже сделано. Билеты мирно ждали своего часа, а нам оставалось только выбрать где мы будем жить и что будем смотреть.

Где жить?

Поиск хорошей квартиры или номера в отеле мы начали с сайта Booking.com. Сделать это оказалось сложновато. Не потому что вариантов было мало, наоборот, их было очень много. И чтобы выбрать из них самый лучший, мы потратили порядка месяца, о чем затем, конечно, пожалели. Потому как лучшие предложения таяли на глазах, их разбирали со скоростью света. Так получилось, что мы наткнулись на еще одно приложение по поиску жилья. На Airbnb можно найти отличные варианты от владельцев квартир. Правда. Мы так закопались в делах на работе, что и их пропустили. Решив выбрать во что бы то ни стало, за один вечер мы забронировали таки квартиру. И не прогадали – по приезду нас устроило абсолютно все. Небольшая квартирка площадью меньше чем 20 квадратов, с кухней и ванной комнатой было тем самым что мы так долго искали. За 7 дней проживания в ней мы заплатили 42 тысячи тенге, притом, что один день, хозяин квартиры, с которым мы списались во время бронирования, нам еще и подарил. Правда, оплатить квартиру нам пришлось заранее, но мы решили довериться сайту и провели оплату. А вот номер в Батуми, куда мы тоже решили заглянуть на два дня, мы выбрали в Booking.com. Там предоплата не требовалась.

Советы при бронировании жилья:

1. Не доверяйте только красивой картинке. Всегда ищите отзывы реальных людей о том жилье, которое вы решили выбрать. Если промотать страничку с предложением о сдаче квартиры или номера, они обычно находятся снизу. Если отзывов мало, это повод задуматься. Если их много и они датированы одним числом, это повод задуматься. Если отзывов покупателей нет совсем – ищите другой вариант.

2. Не смотрите на дешевизну, смотрите на то что вам за нее предлагают. Расположение далеко от центра? Потратите время или потратитесь на такси. Общая ванная комната? А так ли вам хочется шастать в одном полотенце между незнакомыми вам людьми? В общем, наверное именно поэтому выбор жилья у нас растянулся на несколько месяцев.

3. Бронируйте жилье только через официальный источник, и не ведитесь на предложения хозяев скинуть деньги на «вот эту вот карту». Иначе по приезду, вас может ждать закрытая дверь и отключенный телефон хозяина квартиры.

Экскурсии – что посмотреть?

Большую часть своего времени в Грузии мы решили провести в исторической его части, в городе Тбилиси. Потому как цель в Батуми у нас была только одна – море. Именно поэтому на экскурсии по стране самых гостеприимных людей на земле мы решили отправиться из столицы Грузии. Заранее разузнав о главных достопримечательностях страны нашего отпуска, мы выбрали пару тройку и перешли к поиску туров. Экскурсий предлагают просто море, вот только цены на них, зачастую, заоблачные. Из десятков предложений мы остановились на одном. На сайте hoponhopoff-tbilisi.com мы выбрали три интересные для нас экскурсии за город. Почему именно этот сайт? Во первых – приемлемые цены. За три тура, два из которых заняли полный день, мы заплатили, в пересчете на тенге, чуть больше 25 тысяч. Во вторых — офис компании находится в самом центре Тбилиси, на площади Свободы, до которой, от нашей квартиры, топать всего 10 минут. В третьих – компания предлагает покупателям два варианта оплаты туров: по приезду, на месте, в Тбилиси, и онлайн, через сайт. Последний вариант предполагал 10-ти процентную скидку, и, вы, наверное, уже поняли какой из них мы выбрали. В общем с турами мы определились еще в Шымкенте. А вот экскурсия по самому Тбилиси нам обошлась …. бесплатно. И это был далеко не сыр в мышеловке, а наоборот, очень интересная и познавательная экскурсия. Небольшое знание английского и на прогулку по старому Тбилиси можно записаться на сайте tbilisifreewalkingtour.com, причем это займет всего 5 минут. В отделе «тип экскурсии», выбирайте программу на русском языке. И в назначенный день приходите по адресу, который за несколько секунд после регистрации вам скинут на почту.

Тбилиси, встречай!

Томительное ожидание было долгим, то мы дождались этого дня! Всего 6 часов с пересадкой, и мы в Грузии! Ночной Тбилиси встретил нас прохладно – порывами ветра и +21, но ситуацию исправили теплые и гостеприимные люди. Давид, таксист лет 50-ти, которому мы доверили везти нас к месту нашего проживания, не только мило с нами побеседовал за те 30 минут, пока мы ехали от аэропорта до дома, обсудив политику, цены и рассказав нам о своих родных, но и помог нам сориентироваться на месте. Потому как приехали мы ночью, и, казалось, целую вечность искали нужный нам дом. Скажу честно, дома в Тбилиси, особенно в темноте, выглядят жутковато: потрепанные стены, старые, деревянные скрипучие двери подъездов, непонятно куда ведущие улочки. Брррр. Все это время таксист был с нами и, когда мы решили все таки позвонить хозяину квартиры, дабы спросить, где, собственно, мы живем, он, на переливчатом грузинском … отчитал нашего арендодателя за плохое гостеприимство и нашел нужный нам подъезд. Спасибо дядюшке Давиду! Перелет был долгий и мы уснули, кажется, даже раньше, чем наша голова коснулась подушки.

Уютный и радушный

В первый день, уже с утра нас ждала длительная экскурсия. При свете дня Тбилиси оказался … восхитительно уютным, трогательно маленьким и красивым городком. Улочки здесь вымощены камнем, домики действительно старые и облезшие, но оттого и невероятно колоритные, а люди приветливые и отзывчивые. В самый первый день, мы немного заблудились и не сразу смогли найти офис компании предоставляющей нам тур. Помог обычный прохожий, так же как и мы спешащий по своим делам. Ему оказалось не в тягость уделить нам 5 минут своего времени, и подсказать в какую сторону идти и где свернуть в нужном направлении. С его помощью офис компании мы нашли буквально за 2 минуты.

Оооооо, вино

Первой остановкой первой нашей экскурсии оказалась … винодельня. Видимо туроператоры решили, так сказать, пойти с козырей. Уютный домик, оплетенный зеленым вьюном и окруженный многовековыми огромными деревьями хранил в себе десятки сортов вина. Правда, для начала, хозяин винного домика предложил гостям попробовать национальный грузинский, крепкий напиток – чачу. Ее изготавливают из винограда, а свой градус она получает за счет ферментации отходов виноделия: виноградных гребней, косточек, жмыха и недозрелых гроздьев винограда. Начинать свое утро с чачи решились не многие, потому как на запах этот напиток больше напоминает русскую водку с игристым шампанским. А на голодный желудок быстро бьет в голову. Сразу после «аперитива» нас повели пробовать вино. Скажу честно, понравилось все. Правда, сколько видов вина мы выпили точно сказать я не смогу вам и сейчас, кажется после шестого бокала я перестала вести счет. Вообще, о вине, в Грузии принято говорить, томно прикрыв глаза, с придыханием, вспоминая каждый глоток выпитого за всю свою жизнь винного напитка. Без этого алкоголя в стране вечнозеленых гор, не обходится не одно застолье, будь то свадьба, посиделки с друзьями, или обычный семейный вечер. Пьют его везде, дома, в кафе и ресторанах, барах и ночных клубах. Винные магазинчики в Грузии можно найти буквально через каждые 100 метров. Необязательно покупать всю бутылку красного или белого, для хорошего настроения и бодрости духа достаточно всего одного бокальчика. Хотя в компании можно распить и бутылочку этого вкуснейшего напитка. Ценовой диапазон широкий, можно найти вино и за 10 лари (около 1300 тенге) и за 30 (примерно 4 000 тенге). Как сказала наш гид, культ вина, в Грузии, это алкоголизм, прикрытый красивыми традициями. Правда, с эти я не соглашусь, ведь как можно представить грузинского человека без бокала вина в руке? Тем более, что пьяных на улице за все 7 дней нашего пребывания в этой прекрасной стране, мы не увидели. Хотя, человеку, живущему в Грузии, конечно же, знать лучше.

Выгодные экскурсии

Экскурсии это отдельная тема для разговоров. Найти главные достопримечательности Грузии можно просто «погуглив». Самые интересные места, в стране вкуснейшего вина на земле как, наверное, и везде, расположены за пределами крупных городов. Доставят вас туда, в общих группах, на комфортабельных автобусе или микроавтобусе. Причем, те туры, которые выбрали мы, позволили нам объехать несколько достопримечательностей за один день. А у нас таких дней было три. Особо запомнился город любви – Сигнахи, больше похожий на какой-то итальянский городок с красными черепичными крышами, и вид на Алазанскую долину, которая простирается за сотни километров.

В самом же Тбилиси, стоит посетить как минимум площадь Свободы, заблудиться в старой части города, пройтись по мосту Мира, отбиваясь от предложений покататься на катере по широкой реке Кура, дойти до площади Горгасали, посмотреть серные бани и водопад, который расположился в самом центре города, на фуникулеры подняться до парка Мтацминда, покататься на аттракционах и посетить статую Мать Грузии. Вообще, что-то интересное и увлекательное можно найти на каждой улочке Тбилиси. Поэтому гуляйте пешком и не бойтесь заблудиться. В случае чего, отзывчивые жители Грузии всегда придут на помощь.

Наслаждение в каждом кусочке еды

Культ в Грузии сделали не только из вина но и из еды. Правда. Это дело рук туристов, ведь хоть и покушать вкусно здесь любят, но питаться только хачапури и хинкали не один желудок не выдержит. А вот кушать их недельку, вполне возможно, проверено на себе ))). Итак, вот что больше всего понравилось мне. Ну конечно, хачапури, куда же без него. В пяти минутах ходьбы от нашего дома в Тбилиси расположилась небольшая домашняя хачапурная. Правда, заглянуть в нее мы решили только в третий день нашего пребывания в столице Грузии. В небольшом помещении нас встретил приятный мужчина лет 60-ти, который попросил называть его дядей Михой. Оказалось, что он печет здесь вот уже с десяток лет. На выбор – несколько видов, мы выбрали самый простой хачапури с сыром и творогом. Пока разогревалась печь, дядя Миха успел рассказать нам о себе. Оказалось, что мужчина родился и вырос в Аджарии, теплом круглый год регионе, утопающем в зелени. В молодости перебрался в Тбилиси, да так тут и остался. А сейчас, будучи уже почти пенсионером, зарабатывает на жизнь в своей пекарне. За его хачапури выстраиваются жители ближайших домов и магазинов, ведь такого искусного мастера своего дела еще поискать.

Печь дядя Миха любит, и ни за что не оставит своего дела. Сидеть без дела на пенсии в Грузии не принято, да и не получится, как и во всем постсоветском пространстве с пенсией здесь туго – на 200 лари (около 27 тысяч тенге), особо не проживешь. А с работой здесь туго – на апрель 2019 года показатель безработицы в Грузии составил 13%. Вот и выкручиваются люди как могут. Скажу честно, хачапури был отменный. К нему, наш новый знакомый, сварил нам настоящий ароматный батумский кофе и предложил своего, домашнего, вкуснейшего вина. Ну как тут отказать, когда к тебе, человеку с которым знакомы всего от силы пол часа, относятся как к самому дорогому в жизни гостю? За эти семь дней мы ели море вкусностей. Мой совет – испробовать все виды горячих хинкали (и не постесняться спросить у официанта как их правильно есть.

Ответ: НЕ ножом и вилкой), различные виды хачапури, особенно тот самый, по-аджарски, когда в лодочку из хрустящего теста с тягучим горячим сыром кладут яйцо и ставят в духовку на минутку, дабы потом, отрывая сбоку кусочек теста, макать им в получившуюся начинку (это так вкусно, что в Грузию надо поехать хотя бы ради этого), чашашули – тушеное пряное мясо и вообще все, что вам понравится в меню. Обещаю, вы не будете жалеть ни об одном набранном килограмме. Пить лучше всего вино, потому как пиво мне, честно говоря, не пришлось по вкусу. Из безалкогольных напитков берите лимонады в бутылках, вкусно, освежающе и недорого. Средний счет в заведениях на одного – 2000–3000 тысячи тенге.

Побережье Черного моря

Надоело гулять по улочкам Тбилиси, отправляйтесь в Батуми. До города на черноморском побережье можно добраться на электричке за 26 лари, примерно 3500 тысячи тенге. Всего 5 часов и вот, вы уже в Батуми. Сюда съезжаются туристы со всего мира и не удивительно, ведь самой главной достопримечательностью здесь является самое большое, самое соленое и невероятно теплое – Черное море.

Устали купаться, пройдитесь по улочкам Батуми. Через площадь Европы и площадь Пьяцца, дойдите до главного порта города, где только и делают что круглые сутки грузят и разгружают. На другой стороне от рабочего морского городка расположено колесо обозрения, смотровая башня алфавита и известная скульптура «Али и Нино». Это — местные Ромео и Джульетта. Символ принятия и понимания того, что религия и межнациональная вражда не должны быть помехой любви. По вечерам фигуры движутся. Сначала навстречу друг другу, потом в противоположную сторону. Всего за 10 минут можно увидеть всю историю их любви. Самым далекой вылазкой для нас стала поездка в местный ботанический сад что в 15 минутах от порта. 9-километровый лес на поражающим своей красотой мысе, не оставит равнодушным никого. Устанете гулять среди причудливых деревьев, кустарников и цветов, спускайтесь на пляж с видом на ботанический сад. Купание с видом на мыс, вам обязательно понравится.

К слову, а на обратном пути, загляните на рыбный рынок, о нем знают и таксисты и водители автобусов. Купите своей любимой рыбы, креветок выловленных всего несколько минут назад, попробуйте мидии, загляните в ближайшее кафе и через 15 минут, наслаждайтесь вкуснейшими дарами моря.

Грузия – необычная страна на стыке Европы и Азии. Здесь сплелись прогрессивный запад и самобытные традиции. Приехав сюда однажды, покидать это место как минимум не хочется. Сюда тянется душа, это место хочется показать всем своим друзьям и родным, чтобы влюбленных в Грузию стало намного больше.

Полезно знать

— Перед тем, как ехать в Грузию, да и в любую другую страну, разблокируйте лимиты на своей банковской карточке. Оплатить счет практически в любом заведении и магазине здесь можно картой.

— Ехать в Грузию надо с долларами. Тенге на лари в Грузии не меняют. Доллары лучше обменивать в городе, получится на порядок выгоднее чем в аэропорту. А посчитать, сколько вы потратили легко. Курс хоть и скачет, но составляет примерно – 1 лари/130 тенге.

— А вот купить СИМ-карту моно прямо не выходя из аэропорта. Оставаться на связи хочется всегда. Мы остановили свой выбор на сотовом операторе Beeline, цена на СИМ-карту начинается от 2 лари. Тарифные планы на Интернет – приемлемые. Как подключить их в Грузии, можно еще в Казахстане. А по приезду, закинуть деньги на телефон через терминал, набрать код и наслаждаться Интернетом. За 10 гигабайт Интернета, который можно потратить в течение 14 дней мы заплатили 10 лари (1300 тенге).

— Перед поездкой загрузите в свой телефон Яндекс карты Грузии. Они работают и оффлайн, что очень удобно.

— Пользуйтесь сервисами такси. На ваш выбор – Яндекс.Такси и Maxim Taxi. Цены приемлемые, а зачастую и раз в 5 дешевле чем у частных извозчиков. Пример: с аэропорта частники везут до города за 50 лари, а Яндекс.Такси за 25.

— В качестве гостинцев везите домой вино. В Казахстан можно провезти всего 3 литра алкогольных напитков. Наберите чурчхеллы – нанизанных на нитку орехов в загущённом мукой виноградном соке по 2 лари за штуку. Привезти можно специи, мед и сувениры в виде магнитиков.

Рассказала о Грузии Анастасия Новикова