Предприниматели, имеющие низкую степень риска по системе управления рисками могут рассчитывать на продление срока сдачи налоговой отчетности. В Комитете государственных доходов рассказали о том, кто и как может воспользоваться данной возможностью.

В случае представления налоговой отчетности в электронной форме налогоплательщику дана возможность продлить срок представления налоговой отчетности.

Не могут быть продлены сроки представления налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза.

Для продления срока представления налоговой отчетности налогоплательщик направляет уведомление в орган государственных доходов по месту регистрационного учета.

Такое уведомление также можно отправить через Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Уведомление направляется на бумажном носителе или в электронной форме до истечения срока представления налоговой отчетности.

Сроки представления налоговой отчетности можно продлить:

— до тридцати календарных дней по декларациям КПН или ИПН;

— до пятнадцати календарных дней по декларациям и расчетам по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам.

— до тридцати календарных дней по декларациям по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.

Продление срока представления налоговой отчетности не распространяется на расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.

Необходимо учесть, что продление не изменяет срока уплаты налогов, платежей в бюджет и социальных платежей.

Срок представления налоговой отчетности не продлевается налогоплательщику, имеющему высокий уровень рисков по системе управления рисками, за исключением индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы.

Напоминаем, что налоговые органы осуществляют анализ данных налоговой отчетности, представленной налогоплательщиками, сведений, полученных от уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов, уполномоченных лиц, а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика.

На основании результатов такого анализа с 1 января 2019 года внедрено категорирование всех налогоплательщиков путем отнесения их деятельности к категориям низкой, средней или высокой степени риска и дифференцированное применение мер налогового администрирования.

Информация о том, к какой степени риска отнесен налогоплательщик по результатам системы управления рисками определяется дважды в год и направляется налогоплательщикам в web-приложение «Кабинет налогоплательщика».

С 1 июля 2019 года результаты категорирования открыты общественности на официальном сайте Комитета государственных доходов (Электронные сервисы / Помощь бизнесу / Степень риска налогоплательщика по результатам категорирования) (http://kgd.gov.kz/ru/services/degree_of_risk).

Через запрос по БИН/ИИН можно будет узнать степень риска как по своей деятельности, так и по деятельности своего контрагента.

Периодичность обязательной актуализации категорирования – раз в полугодие.

В рамках действующего законодательства результаты категорирования применяются в следующих сферах налогового администрирования:

— прекращение деятельности отдельных категорий ИП в упрощенном порядке,

— постановка на регистрационный учете по НДС,

— продление, приостановление представления налоговой отчетности,

— принудительное взыскание задолженности.