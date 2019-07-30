На границе Казахстана с Узбекистаном с выстроилась очередь из рейсовых пассажирских автобусов.

Водители и пассажиры простаивают в пробке по несколько часов. Такая картина, по словам перевозчиков, повторяется изо дня в день. Ситуация, уверяют они, не решается уже пол года.

На казахско-узбекской границе — пробка. Со стороны Казахстана в длинную колонну выстроились рейсовые автобусы. По словам водителей, заторы, с пятью-шестью автобусами на границе — дело привычное. Каждый раз перевозчикам и пассажирам рейсовых маршрутов приходится простаивать по 4-5 часов! На стороне Узбекистана, уверяют водители, таких задержек нет.

«Полтора года мы открыли график, ездили все нормально было. Вот последние полгода мучаемся мы сильно, казахстанскую границу вообще невозможно проехать, проблема. В чем проблема мы не знаем, там у них персонала не хватает печати ставить, или что? Люди деньги дают, оплачивают билеты и мы обязаны до автовокзала довезти их, а здесь они не довольны, ругаются, матерятся даже», — рассказывает водитель автобуса который тоже стоит в пробке, Еркин Хайруллаев.

Самые нетерпеливые ждать не намерены и переходят границу пешком. По словам водителей, до конечной остановки — автовокзала Ташкента — доезжают всего 5-10, самых стойких, пассажиров.

«Мы едем из Алматы, устали ужасно, три часа уже стоим на границе, никак не можем проехать, а днем ведь жарко! Некоторые уже пешком ушли!», — возмущена Жаныгуль Сайтова, пассажирка рейсового автобуса Алматы-Ташкент.

Такое положение дел перевозчикам не на руку — изрядно портит репутацию компании. Их владельцы не раз обращались в пограничную службу, чтобы выяснить причины задержки. В администрации проблему объясняют нехваткой кадров.

«У них, говорят, два окошка выделено для зеленого коридора и один сотрудник три минуты должен обслуживать человека, то есть полчаса на весь автобус, а тут больше получается. Но с узбекской стороны же быстро проходят. На нейтральной зоне несколько автобусов накапливается. Мы в тот раз, когда обращались, показывали, почему с узбекистанской стороны быстро проходят, именно на нейтральной зоне скапливаются автобусы. Объясняют, что у них персонала больше. Хотя по факту и там два человека, и здесь два человека», — рассказал Берик Калдыбаев, руководитель компании-перевозчика.

Уставшие от бесконечных жалоб пассажиров и простоев на границе перевозчики, с таким положением дел мириться не согласны. Сейчас они готовят коллективную жалобу в пограничную службу.