Родео на жирафе в Шымкентском зоопарке прокомментировали в ДП Шымкента.

«28.07.2019 года администрация Шымкентского зоопарка обратилась с заявлением в Управление полиции Аль-Фарабийского района ДП г. Шымкент о том, что 27 июля один из посетителей нарушил правила поведения на территории зоопарка.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность данного посетителя для привлечения к административной ответственности», — сообщает Пресс-служба ДП г. Шымкент.

Напомним, что в сетях появилось видео о том, как пьяный молодой человек трижды (!!!) взбирается на жирафа по имени Астана в Шымкентском зоопарке. Жираф, нами же приученный, принимать угощение в виде кукурузных палочек, доверчив как ребенок. Он и в этот раз поспешил склонить свою длинную шею к посетителю, в голове которого при полном отсутствии мозгов зародилась мысль — прокатиться на жирафе. С ловкостью циркового акробата он перемахнул за ограждение, влез на трехметровый забор, а после и вообще оказался сначала на шее, а потом и на спине африканского животного. И что самое страшное проделал это наездник трижды под одобрительные возгласы зевак, которые снимали происходящее на видеокамеры смартфонов. И ни один…ни один из посетителей не прекратил этот аттракцион идиотизма. Не воспрепятствовал действиям пьяного неадеквата, не позвонил в полицию, не позвал на помощь смотрителя, которого почему-то не было в ближайшем обозримом ареале от вольера.