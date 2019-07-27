Tech Garden провел «Innovation Day»

25 июля Автономный кластерный фонд Tech Garden провел мероприятие «Innovation Day». Его основная задача – прямые встречи стартапов третьей волны акселерации программы Startup Kazakhstan с представителями промышленных, строительных и энергетических компаний Казахстана, финансовых институтов, ритейла, дистрибуторов, малого и среднего бизнеса.

Большое внимание привлекли сразу несколько проектов. Представители энергетической отрасли заинтересовались проектом CableWalker, который позволет при помощи дронов обследовать состояние электросетей и сообщать о неисправностях в онлайн режиме, что существенно экономит затраты.

Привлек внимание и проект Vsafe, предлагающий простое и удобное решение проблемы безопасного хранения велосипедов, самокатов и других средств индивидуального передвижения.

Такие встречи помогают компаниям, имеющим определенные желания для автоматизации и цифровизации своих производственных процессов, найти недорогое, но высококачественное решение, разработанное нашими стартапами.

Стартап получает партнера или клиента, и может совершенствовать свой продукт под решение конкретных задач. А бизнес получает персональное решение», — говорит директор по развитию инновационного кластера АКФ Tech Garden Артем Шведов.

Кроме того, представители реального сектора экономики – промышленности и бизнеса – пообщались с экспертами, которые рассказали, зачем корпорациям работать с инновациями. В частности, Директор департамента управления инновациями ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» Александр Калинников поделился опытом о том, какую пользу компании могут принести инновационные продукты, какие успешные кейсы внедрения стартапов есть в России и в других странах, и практическими советами и инструментами по работе с инновациями в компаниях.

Акселерационная программа третьего набора международной программы StartUp Kazakhstan стартовала в мае. Сейчас у команд так называемый «экватор», когда половина обучения пройдена и необходима четкая ориентация продукта стартапов под конкретные задачи экономики. Для этого Tech Garden приглашает заинтересованные в технологиях компании, которым стартапы презентуют свои разработки.

«Мне интересны и отдельные профессионалы и проекты команд. Цель моего визита — пригласить сотрудников в нашу компанию, разработчиков, архитекторов. Людей, которые заинтересованы в развитии своих профессиональных данных в it-сфере. Наши возможности не ограничены. У нас есть очень много проектов, как в государственном секторе, так и в коммерческом. Поэтому welcome», — говорит HR-директор компании Asia soft Елена Мартынова.

Важным моментом стало и то, что стартапы нашли взаимный интерес не только общаясь с потенциальными клиентами, но и друг с другом. Проекты для ЖКХ от Smart Resident могут быть усилены разработками Brio MRS, который дает решения в сфере смешанной реальности. А конструктор продающих сайтов Menavita нашел точки совместной работы со облачным сервисом «Paloma365» автоматизирующим контроль, учёт продаж и склада в обещепите, торговле и услугах.

Прием заявок на третью волну акселерационной программы StartUp Kazakhstan проводился в сентябре-декабре 2018 года. Из десяти стран поступило порядка 500 заявок. На этот раз география проекта охватила Казахстан, Россию, Украину, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Литву, Польшу и Норвегию. Команды представили новые решения в таких отраслях, как электронная коммерция, образование, финансовые технологии, Индустрия 4.0, смартсити, телекоммуникации. Эксперты отобрали 26 лучших предложений.

Программа международной акселерации StartUp Kazakhstan реализуется АКФ Tech Garden под эгидой Министерства Индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и нацелена на создание критической массы высокотехнологичных компаний на рынке малого и среднего бизнеса.

Акселерация начинается с диагностики каждого стартапа, после чего составляется индивидуальный план его развития и целевая образовательная программа, которая длится 3 месяца. В отличие от бизнес-акселераторов, у Tech Garden есть отдельная составляющая для «прокачки» именно технологической части продукта стартапа. За каждой командой закрепляется коуч, который ставит задачи и ежедневно отслеживает успехи.

Участники программы поучают финансирование — до 31 тысячи долларов США. Все стартапы подписывают инвестиционный договор и открывают ТОО в Республике Казахстан. Деньги перечисляются на счета этих ТОО, и, по условиям договора, полученные инвестиции стартап-компании тратят только на развитие своего продукта в Казахстане.

Это первоначальные инвестиции, которые создают стартапу венчурную историю. И в процессе акселерации, и после нее, Tech Garden проводит встречи с венчурными инвесторами и корпоративным сектором, чтобы привлекать на дозревшие стартапы более серьезные инвестиции.

Первая и вторая волны программы StartUp Kazakhstan прошли в 2018 году. Свои заявки на участие в ней подали более 2 тысяч стартапов из Казахстана, России, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Болгарии, Польши, США. В результате тщательного экспертного отбора 69 стартапов (30 из Казахстана и 39 – из стран СНГ) прошли акселерацию. За 2018 год стартапы создали 250 рабочих мест. Все проекты показали результаты, некоторые дали рост 200-300%. Есть компании, которые с идеями, разработанными здесь, вышли в Сингапур, Малайзию, сейчас выходят на рынки США, на рыки Европы.

——————————————————————————————————Автономный кластерный фонд (АКФ) Tech Garden – государственная организация, учрежденная Правительством РК. Председателем Управляющего Комитета АКФ является Премьер-Министр РК. Инновационный кластер Tech Garden представляет собой профессиональную среду для развития востребованных промышленностью и бизнесом инноваций.