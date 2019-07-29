Жители города Арысь обеспокоены ходом восстановительных работ поврежденных жилых домов.

Горожане сетуют, что строительные компании 9-го сектора не торопятся приступать к ремонту домов, находящиеся на окраине города. Ну а в качестве строительного материала и вовсе планируют использовать материалы бывшие в употреблении. Когда все-таки будут восстанавливать поврежденные дома, расположенные не на центральных улицах, какой строительный материал используется и кто ответственен за ходом восстановления в 9 секторе?

Провисший потолок, глубокие трещины в стенах, облупившаяся штукатурка, побитые стекла. В таком плачевном состоянии оказался дом Айнуры Айтманбетовой после серии мощных взрывов на складе боеприпасов в окрестностях Арыси. Специалисты из института лабораторных исследований вынесли заключение о сносе дома. Говорят, что жить здесь опасно! Рабочие с выводами комиссии не согласились. Достаточно, мол, и косметического ремонта.

Айнур Айтманбетова, жительница г. Арыси: Недавно пришли люди из штаба и сказали, что возможно и снесем, а возможно и отремонтируем. Всё! Больше ничего не сказали.

Возмущенных на улице Злихи Тойбековой собралось не мало. Они не хотят мириться с мыслью о том, что о новом жилье им придется забыть. Представители строительных компаний объяснили людям, что денег катастрофически не хватает. По словам арысцев, в целях экономии, строительный материал получает вторую, а то и третью жизнь.

Акбопе Сатай, жительница г. Арыси: «Они видят, что дом аварийный. И говорят, что сделают просто косметический ремонт и все. Я спросила, когда вы начнете. Так они мне сказали, что денег не выделено, как выделят, так и начнем. А что мы можем сделать, одежду снять? Это мы что ли снаряды запустили в ваши дома?

За восстановление девятого сектора отвечает город Нур-Султан. Возле штаба сегодня многолюдно. Жители Арыси боятся, что скоро о них забудут и ремонт разрушенных домов ляжет на их плечи.

Жадыра Карибаева, жительница г. Арыси:»Я живу по улице Жумабаева, 71. Мне дали заключение о сносе моего дома еще в начале этого месяца. Я пришла узнать, когда мне снесут и построят дом. Пришла сюда, а мне здесь говорят, что это заключение не действительно. У меня якобы будут повторно проводить проверку. А это бумагу, мне говорят, просто выбрось на мусорку.

Руслан Ахметов, начальник управления строительства г. Нур-Султана:

«Нет, заключение не действительным быть не может. То, что есть такие определенные вопросы. То есть, на сегодняшний день мы пригласили научно-исследовательский институт КазНИСА для получения более точной экспертизы.

Всего в девятом секторе — 59 многоквартирных и 629 частных домов. По словам начальника управления строительства, недовольных людей — единицы.

Руслан Ахметов, начальник управления строительства г. Нур-Султана:»В принципе, мы закупаем новый материалы. Б/У материалы ни кто не закупает. Наоборот, вам даже скажем спасибо, если такой факт будет выявлен, тогда мы будем принимать меры к подрядной организации. Деньги с бюджета выделены, есть, возможно, какие-то взаимоотношения между подрядными и субподрядными организациями. Ну, как бы мы в этом разберемся. Если такие очаги поступают, если такие факты есть, то давайте проверим».

По словам местных жителей, после визита съемочной группы телекомпании Отырар, дело сдвинулось с мёртвой точки. Подрядная организация вспомнила о своих обязательствах: нашлись и деньги, и качественный стройматериал.