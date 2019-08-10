В Казахстане 60% исследованных специалистами игрушек оказались небезопасными.

МИА «Казинформ». Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказали эксперты Комитета качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения (ККБТУ МЗ) РК, передает корреспондент

В частности, экспертами ККБТУ МЗ РК были исследованы 1 556 образцов игрушек, из них небезопасными для здоровья детей оказались более 916 игрушек, что составило 60%. В подавляющем случае игрушки были ввезены из Китая (73,2%) и Турции (26,4%).

С реализации сняты более 332 кг небезопасных игрушек.

«Несоответствующим заявленным требованиям мы относим те игрушки, в которых обнаружено превышение по маркировке, превышение токсических веществ, то есть там разные показатели исследуются.

Дети больше подвержены к аллергии, чем к отравлениям, потому что таких концентрации не бывает, чтобы можно отравится», — пояснила председатель ККБТУ МЗ РК Людмила Бюрабекова.