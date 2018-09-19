Эксперты рассказали, как отличить безопасные детские игрушки от изделий, содержащих вредные для здоровья химические вещества, и выбрать качественный конструктор или куклу, передает Tengrinews.kz.

Эксперт по товарам бытовой химии и химической продукции Гульмира Садирова советует при покупке обращать внимание на запах и цвет изделий. Первый не должен быть резким, второй не должен «красить» руки и одежду.

«Резкий запах — показатель того, что выделяются вредные химические вещества. Есть игрушки, потерев которые влажной тряпочкой или салфеткой, можно увидеть следы краски. Это значит, что краситель — некачественный, 100 процентов это отразится на здоровье ребенка. Как именно — никто спрогнозировать не может. Возможны раздражения на коже, аллергии, заболевания желудка», — рассказывает о последствиях контакта с «ядовитыми» игрушками Гульмира Садирова.

На игрушках обязательно наличие маркировки с указанием названия, разрешенного возраста, мер предосторожности, срока годности и даты производства.

Кроме того, на упаковке должен быть стикер, где указаны название, адрес и контакты компании, которая ввезла продукцию в Казахстан. Информация должна быть на русском или казахском языках. Как правило, на поддельных игрушках маркировка прописывается только на китайском или английском. Проверить подлинность указанных данных можно у прилавка, набрав указанный номер телефона, чтобы удостовериться, что он рабочий.

«Наличие «заусенцев» и острых частей — это минус. При покупке игрушек требуйте у реализаторов сертификаты соответствия. Это показатель, что игрушка безопасная. Но по статистике большинство родителей покупают кукол и машинки там, где дешевле, — на базарах. Сертификаты они не просят», — дополняет эксперт.

По оценке генерального директора компании «Меломан» Вадима Голенко, на рынке есть как откровенный контрафакт, так и скрытый, где процент схожести высок.

«Мы выходим с требованиями к правительству, чтобы были обозначены места, где продают детскую продукцию. Потому что знаем, как производятся игрушки в Китае. Если на заводе в арыках стирают одежду и тут же делают игрушку, что говорить…

Главная задача — заработать денег. Этим занимается определенный тип предпринимателей, которым плевать на детей. Ответственность бизнесменов за детей — вот что важно. Детей и их родителей нужно защищать от вредных игрушек. Чтобы последние не гнались за ценой, а думали, что дают своему ребенку. Мы же отвечаем за тот продукт, который продаем», — говорит представитель магазина.

Специально для читателей Tengrinews.kz сотрудники «Меломана» сняли инструкцию, как отличить оригинальную куклу LOL от контрафакта.

Напомним, в начале сентября в Восточно-Казахстанской области Комитетом охраны общественного здоровья были выявлены куклы LOL из КНР, представляющие опасность для здоровья детей.

В составе игрушек было многократно превышено допустимое содержание фенола и формальдегида, производитель — китайская компания YiliHansonTradeLogisticsCo., Ltd.

Игрушки ввезли в Казахстан под российскими сертификатами соответствия.