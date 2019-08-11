Председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова сообщила о выводе части антигистаминных препаратов на безрецептурный отпуск, передает Zakon.kz.

— По поводу антигистаминных препаратов. Те, которые входят в перечень закупа к амбулаторному лекобеспечению — в основном это гормональные препараты. При бронхиальной астме закупается единым дистрибьютором. Все остальные препараты, которые закупаются в аптеке по рецепту, они не входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Это карманные расходы населения. Сейчас да, действительно сезон аллергии и мы, как вы помните, усилили контроль за рецептурным отпуском, — сказала она.

Но, по ее словам, все же решено вывести часть антигистаминных препаратов из рецептурного списка.

— Чтобы не создавать проблем пациентам, часть препаратов антигистаминных первого поколения выводим на безрецептурный отпуск, чтобы они могли беспрепятственно покупать данные препараты, — указала Бюрабекова.