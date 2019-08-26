Тема насилия в нашей стране в последние несколько недель стала одной из самых популярных ввиду последних событий и их огласке в СМИ.

Но остается очень много случаев насилия, которые остаются в тени, ведь об этой теме не принято говорить вслух. Ежегодно в Казахстане от бытового насилия погибают около 400 женщин, а в каждой шестой семье происходит бытовое насилие, где жертвами, в основном, становятся женщины и дети. И это только по официальным данным. А сколько еще женщин и детей просто молчат об этом? Сколько случаев просто умолчали и не раскрыли. Сколько дел закрыли по обоюдному согласию? А сколько женщин просто боятся рассказать об этом?

Насилие – это прежде всего целенаправленное ограничение свободы поведения, подчинение, нарушение прав и нанесение ущерба людям. Люди любого возраста могут быть склонны к насилию, хотя наиболее склонными к насильственному поведению являются подростки и молодые люди.

В случае домашнего насилия это ситуация, когда, сильнейшие члены семьи — наиболее сильные физически или пользующиеся силой социального статуса и авторитета —нападают на менее сильных членов семьи. Мужья бьют своих жен, потому что считают, что имеют силу, власть и право так поступать, особенно если супруга «ведет себя неправильно» по их мнению. Однако, есть и другая история, при которой женщина поднимает руку на мужчину. Тут скорее всего происходит не просто выяснение разницы сил, это борьба за власть и доминирование в семье. Поднимая руку на детей, родители ухудшают обстановку в семье и разрушают семейные ценности. Поскольку склонность к насильственному поведению развивается в детстве.

Все исследователи сходятся во мнении, что насилие является результатом сочетания факторов, в том числе тех, которые возникают в социальной или культурной среде насильника. Исследователи изучили множество факторов, которые могут способствовать насилию, включая генетическую предрасположенность, нейрохимические аномалии (например, высокий уровень тестостерона), личностные характеристики (например, отсутствие сочувствия к другим) и опыт жестокого обращения или пренебрежения в детстве.

Насилие оказывает негативное воздействие на тех, кто его переживает или становится свидетелем. Насилие может привести как к физическим, так и к психологическим травмам. Психологические симптомы, такие как депрессия, тревога и перепады настроения часто встречаются у жертв насилия.

По словам детского психолога, эксперта Общественного Фонда «Семейная Академия» Татьяна Федотовой, если человек подвергся насилию и стал жертвой, будь то бытовое, физическое, половое или психологическое насилие, близкие люди должны поддерживать и помогать в таких случаях.

Как общаться с жертвами насилия?

Когда люди оказываются свидетелями бытового насилия возникает вопрос, что нужно сказать в такой момент, как донести до пострадавшего сообщение готовности в оказании помощи, ведь именно в этот момент человек наиболее остро чувствует себя полностью покинутым и беспомощным.