Министерство обороны обратилось к жителям Арыси

Для обеспечения безопасности населения Министерство обороны Казахстана обращается к жителям г. Арысь с убедительной просьбой при обнаружении фрагментов боеприпасов и других подозрительных предметов сообщать в мобильную группу и не предпринимать никаких самостоятельных действий.

Кроме того, еще раз напоминает, что в г. Арысь на протяжении всего периода работает мобильная группа инженеров-саперов для отработки заявок местных жителей. Специалисты самостоятельно проводят соответствующее обследование местности, обнаружение и изъятие найденных предметов.

Для вызова инженеров-саперов необходимо позвонить по телефону 102, где ежедневно дежурит старший представитель мобильной группы, сообщить местонахождение и другие требуемые сведения.