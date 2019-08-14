Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в посеве и хранении наркотиков.

В дежурную часть Тулькубасского РОП поступило сообщение от участкового инспектора полиции майора полиции Нурсултана Бейсеитова о том, что на обслуживаемом участке во дворе местного жителя он обнаружил кусты, похожие на кусты наркосодержащего растения. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК » Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» и начали досудебное расследование.

Прибывшие по адресу, указанным участковым инспектором Н. Бейсеитовым, сотрудники следственно-оперативной группы Тюлькубасского РОП обнаружили в саду во дворе дома подозреваемого три куста конопли, а также 2 полиэтиленовых пакета с марихуаной, спрятанных в сарае, которые изъяли в качестве вещественных доказательств.

Согласно экспертизе, вес марихуаны в полиэтиленовых пакетах составил около 650 гр. Как установили полицейские, наркотические вещества подозреваемый хранил для собственного потребления. По данному факту также начали досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Подозреваемый находится под подпиской. Ведется следствие.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не подаваться пагубным привычкам, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. А употребление наркотических средств, алкоголя и т.п., наносит вред не только человеку, но и обществу, а также влечет административную и уголовную ответственность.