Полицейские Туркестанской области раскрыли серию краж чужого имущества.

В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением обратилась местная жительница о том, что в июне в ее дом проникли неизвестные лица и похитили кошелек с деньгами и документами. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше 70 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские УП г. Туркестан по подозрению в совершении кражи задержали двух молодых людей, жителей г. Кентау, одни из которых ранее судим. Следствием установлено, что подозреваемые причастны к двух квартирным кражам на общую сумму более 100 тысяч тенге. Домушники проникали в дома потерпевших через окно, откуда похищали деньги и ценные вещи.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Полицейскими выясняется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Еще одну кражу чужого имущества раскрыли полицейские Толебийского районного отдела полиции. Так, в дежурную часть обратился житель Толебийского района о том, что в июле ночью у него со двора дома неизвестные похитили строительные электроинструменты. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила свыше 200 тысяч тенге.

С целью раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции, которые провели необходимые мероприятия, подворный обход близлежащих территорий и опросили очевидцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Толебийского РОП задержали подозреваемого, жителя г. Ленгер, у которого изъяли вещественные доказательства. По данному факту проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества. Для этого необходимо установить в своих домах железные решетки на окнах, надежные замки на входных дверях, а также по возможности охранную сигнализацию и домофоны. Также не стоит оставлять открытыми двери и окна своих жилищ, даже если покидаете дом ненадолго.