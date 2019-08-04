По итогам первого полугодия 2019 года пенсионные накопления граждан Казахстана на счетах в ЕНПФ увеличились на 6,5% или 614,6 млрд тенге, с 9 377,6 млрд до 9 992,3 млрд тенге. При этом пенсионные взносы составили 464,1 млрд тенге, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,9%, тогда как пенсионные выплаты выросли на 6,5%, до 107,5 млрд тенге, сообщает afk.kz.

Количество счетов с накоплениями по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) с начала года увеличилось на 134,4 тыс. до 9 712,7 тыс. счетов. При разбивке по регионам максимальный рост счетов с накоплениями демонстрирует город Шымкент – плюс 41,4 тыс. счетов, а на втором месте Алматинская область – плюс 38,9 тыс. счетов. Между тем лишь в городе Алматы количество счетов с накоплениями сократилось – минус 7,4 тыс. счетов.

Тем временем средний размер накоплений по ОПВ (по счетам, имеющим накопления) по итогам июля 2019 года впервые превысил отметку в один миллион тенге (1 005,9 тыс. тенге). Средние накопления с начала года выросли на 5,0% или на 47,7 тыс. тенге. Максимальный размер средних накоплений зафиксирован в Мангыстауской области – 1 940,3 тыс. тенге, а минимальный в Туркестанской области – 116,6 тыс. тенге. Вместе с тем, Туркестанская область демонстрирует максимальные темпы роста средних накоплений – плюс 18,6%. При этом средний размер накоплений растёт во всех регионах Казахстана за исключением Алматинской области, где произошло снижение на 1,3%.

Таблица 1. Средний размер пенсионных накоплений в региональной разбивке, млн. тенге:

В первом полугодии 2019 года продолжилась динамка снижения доли инвестиций в гособлигации РК. Так, если на начало 2018 года доля ГЦБ РК в портфеле составляла 49,1%, то к началу 2019 года доля сократилась до 43,3%, а к концу первого полугодия текущего года уменьшилась до 40,3%. В то же время продолжает сокращаться доля инвестиций в банковский сектор Казахстана. Так, если в начале 2018 года в БВУ РК (акции, облигации и депозиты) было инвестировано 21,2% всех ПА, то через год доля снизилась до 17,4%, а на отчётную дату цифра уменьшилась до 16,2%.

Таблица 2. Средства ПА ЕНПФ:





Из значительных инвестиций в БВУ Казахстана в первом полугодии можно обозначить лишь покупку облигаций АО «АТФБанк» (30 млрд тенге), АО «Банк ЦентрКредит» (13,5 млрд тенге) и АО «Нурбанк» (5 млрд тенге). Между тем акции АО «Народный Банк Казахстана» имеющиеся в портфеле ПА за первое полугодие 2019 года подорожали на 10,5%, до 86,2 млрд тенге.

Таблица 3. Средства ПА ЕНПФ, инвестированные в БВУ РК:

Инвестиционный доход фонда по итогам шести месяцев 2019 года составил 285,2 млрд тенге, а доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределённая на счета вкладчиков, составила 2,69%. При этом инфляция в стране за указанный период сложилась на уровне 2,6%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года инвестиционный доход фонда сократился на 32,6%, с 378,2 млрд тенге, в то время как комиссионные вознаграждения выросли на 27,5%, с 21,7 млрд до 27,7 млрд тенге. Следует отметить, что средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, с начала года не изменилась – 7% годовых. Тем не менее доходность к погашению бумаг, деноминированных в тенге, возросла с 8,2% до 8,5%, а YTM инструментов в иностранной валюте снизилась на 0,3%, до 3,7% годовых.

Таблица 4. Доходность ПА ЕНПФ:

Из значительных изменений произошедших в портфеле ПА ЕНПФ в июне следует отметить покупку облигаций АО «КАЗАКТЕЛЕКОМ» на сумму 38,2 млрд тенге, облигаций ЕБРР на 30,0 млрд тенге, облигаций АО «НУХ «Байтерек» на 20,0 млрд тенге и облигаций АО «Банк Развития Казахстана» на 11,2 млрд тенге. Также в июле был размещён вклад в Credit Agricole на сумму в 54,0 млрд тенге и были проданы облигации АО «Dosjan temir joly» на 1,1 млрд тенге.