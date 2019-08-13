С 15 августа стартует второй поток проекта НПП РК «Атамекен» «Жас кәсіпкер».
Цель проекта – повышение экономической активности населения через привлечение к занятию предпринимательской деятельностью молодежи в возрасте от 18 до 29 лет:
— Безработная молодежь.
— Самозанятые/фрилансеры.
— Члены молодых, малообеспеченных и многодетных семей. Малообеспеченные трудоспособные инвалиды.
Участники проекта получат возможность:
— Открыть свой бизнес.
— Найти свою нишу.
— Получить навыки бизнес-планирования.
— Учиться по современной методике у опытных бизнес-тренеров практиков.
Также они получат полную информацию по программам поддержки предпринимательства и молодежным стартапам, о том, как получить безвозмездный грант (505 000 тг) или льготный кредит под 6% для реализации вашей бизнес-идеи. Кроме того, обучающимся будет выплачена стипендия – 19 273 тг.
Необходимые документы для участия: копия удостоверения личности, адресная справка, заявление и анкета для участия в проекте.
Напоминаем, что с 15 августа стартует второй поток проекта НПП РК «Атамекен» «Жас кәсіпкер».Цель проекта – повышение экономической активности населения через привлечение к занятию предпринимательской деятельностью молодежи в возрасте от 18 до 29 лет:- Безработная молодежь.- Самозанятые/фрилансеры.- Члены молодых, малообеспеченных и многодетных семей. Малообеспеченные трудоспособные инвалиды.Участники проекта получат возможность:- Открыть свой бизнес.- Найти свою нишу.- Получить навыки бизнес-планирования.- Учиться по современной методике у опытных бизнес-тренеров практиков.Также они получат полную информацию по программам поддержки предпринимательства и молодежным стартапам, о том, как получить безвозмездный грант (505 000 тг) или льготный кредит под 6% для реализации вашей бизнес-идеи. Кроме того, обучающимся будет выплачена стипендия – 19 273 тг.Необходимые документы для участия: копия удостоверения личности, адресная справка, заявление и анкета для участия в проекте. Для получения более детальной информации: звоните на 1432 – контакт центр НПП РК «Атамекен» (звонок по Казахстану бесплатный), по г.Шымкент + 7 777 482 63 97.#Жас касипкер#Jaskasipker#qoldauatameken
Опубликовано клара серикбаева Понедельник, 12 августа 2019 г.
Для получения более детальной информации: звоните на 1432 – контакт центр НПП РК «Атамекен» (звонок по Казахстану бесплатный), по г.Шымкент + 7 777 482 63 97.