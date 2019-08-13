Цель проекта – повышение экономической активности населения через привлечение к занятию предпринимательской деятельностью молодежи в возрасте от 18 до 29 лет:

— Безработная молодежь.

— Самозанятые/фрилансеры.

— Члены молодых, малообеспеченных и многодетных семей. Малообеспеченные трудоспособные инвалиды.

Участники проекта получат возможность:

— Открыть свой бизнес.

— Найти свою нишу.

— Получить навыки бизнес-планирования.

— Учиться по современной методике у опытных бизнес-тренеров практиков.

Также они получат полную информацию по программам поддержки предпринимательства и молодежным стартапам, о том, как получить безвозмездный грант (505 000 тг) или льготный кредит под 6% для реализации вашей бизнес-идеи. Кроме того, обучающимся будет выплачена стипендия – 19 273 тг.

Необходимые документы для участия: копия удостоверения личности, адресная справка, заявление и анкета для участия в проекте.

Напоминаем, что с 15 августа стартует второй поток проекта НПП РК «Атамекен» «Жас кәсіпкер».Цель проекта – повышение экономической активности населения через привлечение к занятию предпринимательской деятельностью молодежи в возрасте от 18 до 29 лет:- Безработная молодежь.- Самозанятые/фрилансеры.- Члены молодых, малообеспеченных и многодетных семей. Малообеспеченные трудоспособные инвалиды.Участники проекта получат возможность:- Открыть свой бизнес.- Найти свою нишу.- Получить навыки бизнес-планирования.- Учиться по современной методике у опытных бизнес-тренеров практиков.Также они получат полную информацию по программам поддержки предпринимательства и молодежным стартапам, о том, как получить безвозмездный грант (505 000 тг) или льготный кредит под 6% для реализации вашей бизнес-идеи. Кроме того, обучающимся будет выплачена стипендия – 19 273 тг.Необходимые документы для участия: копия удостоверения личности, адресная справка, заявление и анкета для участия в проекте. Для получения более детальной информации: звоните на 1432 – контакт центр НПП РК «Атамекен» (звонок по Казахстану бесплатный), по г.Шымкент + 7 777 482 63 97.#Жас касипкер#Jaskasipker#qoldauatameken Опубликовано клара серикбаева Понедельник, 12 августа 2019 г.

Для получения более детальной информации: звоните на 1432 – контакт центр НПП РК «Атамекен» (звонок по Казахстану бесплатный), по г.Шымкент + 7 777 482 63 97.