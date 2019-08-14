Департаментом экономических расследований по городу Шымкент ведется следствие по факту выписки членами организованной преступной группы недобросовестным налогоплательщикам фиктивных счетов-фактур, из-за чего бюджет города недополучил 1 млрд. 243 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.

Установлено, что предприятия, которыми уводились фирмы от уплаты налогов, регистрировались на страдающих онкологическими заболеваниями лиц.

В настоящее время, с санкции суда, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.