Проблема с получением выплат АСП в Казыгуртском районе Туркестанской области остается не решенной по сей день.

Некоторые жители сельского округа Шарапхана, сдавшие документы еще в апреле, до сих пор не получили заветные 21 тысячу тенге. Кроме того, сельчане сетуют, что их заставили открыть ИП, но и это им совсем не помогло.

Мать 5-х детей Гулистан Кожабергенова в октябре нынешнего года ждет пополнение в семье — шестого ребенка. По словам женщины, услышав о возможности получения АСП, одна из первых сдала документы. И это было 26 апреля. С тех пор многодетная мать обивает чиновничьи пороги, вот только выплаты до сих пор не получены.

Гулистан Кожабергенова: жительница с. о. Шарапхана Казыгуртского района Туркестанской области: » Я подала все необходимые документы еще в апреле. Даже открыла ИП, как меня попросил сотрудник центра занятости Тогамбай. Приходила комиссия в мой дом и смотрела, как я живу. Мне утвердили выплаты и сказали, что скоро подйт начисления. Вот только деньги еще так и не поступали. Я чуть ли ни каждый день хожу в акимат, но мне все время только обещают».

Гулистан в очередной раз пришла в акимат, чтобы узнать — когда же ей поступят средства по АСП и какова была необходимость открытия ИП? Вот только ответ чиновников только расстроил многодетную мать.

-Эта женщина может и не обижаться на нас. Мы никогда помогаем им, выплачивая все пособия. Да, нам сказали, чтобы жители открывали ИП. Это нам сказала руководитель отдела занятости населения Райхан Керемкулова, — поясняют в акимате.

Вот только руководитель центра занятости населения по Казыгуртскому району отрицает, что именно от нее исходило указание об открытии ИП жителям сельского округа Шарапхана.

Райхан Керемкулова, руководитель центра занятости: «Я такую установку не давала, что открывать ИП обязательно. Но, этот человек, который имеет свою паевую долю — земельный участок. Этот человек считается самозанятым. А самозанятый человек у нас официально не может быть зарегистрированным. По тому, что этот человек он является членом кооператива или крестьянского хозяйства. Он должен сдавать налоговую отчетность.

Что касается первой выплаты по АСП семье Кожабергеновых, то этот вопрос решится до конца августа — обещает чиновница. Надежда Гулистан собрать к первому сентября своих детей к школе и к детскому саду все же остается.