На внеочередной пятьдесят четвертой сессии маслихата города Шымкента шестого созыва назначен аким Каратауского района г. Шымкента.

Им стал Абзал Аликулов. Опыт работы на госслужбе у него есть. Абзал Шымкентбаевич работал акимом Енбекшинского района, замакима города-миллионника.

Аким Шымкента Ерлан Айтаханов, представляя нового руководителя Каратауского района народным избранникам, поставил перед новым руководителем района ряд задач. Отметим, депутаты кандидатуру Абзала Аликулова поддержали единогласно.

Кроме того, на внеочередной 54 сессии шымкентского городского маслихата были внесены изменения в состав сразу трех комиссии при городском акимате. Изменения произошли в составе комиссии против терроризма, в межведомственной комиссии против коррупции, а также в составе комиссии по профилактике правонарушении при городском акимате.

В ходе сессии новоиспеченные члены попросили познакомить их с руководителями управлении, так как они тесно должны взаимодействовать.