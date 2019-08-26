Горячей воды нет, запах канализационных стоков принял устойчивый характер — в таких условиях живут новоселы микрорайона «Жас отау».

В многоэтажные дома по улице Куаныша Толеметова шымкентцы заселились в этом году.

За короткое время у новосёлов накопилось не мало претензий и к застройщикам, и к коммунальщикам. Страсти закипели с удвоенной силой после отключения в новостройке горячей воды. Несколько недель жильцы вынуждены греть холодную, чтобы искупаться или помыть посуду. В ход идут вёдра, кастрюли и чайники. Особенно тяжело приходится родителям с маленькими детьми.

Гаухар Султанова, жительница дома по ул. Толеметова:»Сейчас лето, детей купать надо. А воды горячей нет. Воду подогревать приходится. Очень тяжело».

Отключение горячей воды в жилом комплексе коммунальщики объясняют вынужденной мерой. В городе началась подготовка к отопительному сезону.

Аскар Булешов, представитель ГКП «Куатжылуорталык-3»: «Мы жителей микрорайона «Туран», района АДЦ и многоэтажки по улице Толеметова предупредили об отключении, развесили объявления. В них чётко прописано, что с 14-го по 28-ое августа горячую воду отключат в связи с подготовкой к зиме. Учитывая просьбу жителей, постараемся подключить на день раньше — 27-го числа.

Недовольны жители комплекса «Жас Отау» и канализационной системой. Неприятный запах стоит здесь со дня заселения. Однако ни подрядная организация, ни КСК зловония не чувствуют. По словам горожан, на каждое обращение они получали лишь отписки.

Гаухар Султанова, жительница дома по ул. Толеметова:»Обращались в «Отау строй», которые строили нам дома. Они отправляют в КСК. Идем в КСК, а они на строителей ссылаются. Футболят из одного кабинета в другой. Как заехали, все время проблема с канализацией. Наш дом находится в низине. Многие говорят, что наклон неправильный. В прошлый раз подрядчики чистили подвалы от нечистот и сегодня все повторяется снова».

Жители намерены обращаться в различные инстанции и дальше, и даже готовы привлекать независимых экспертов.

Шынар Оразова