В Шымкенте задержан мужчина, который обокрал и убил жителя мегаполиса, а потом поджег его дом. На украденные деньги убийца купил себе автомобиль.

«Как ранее сообщалось, 18.06.2019 года в городе Шымкент после пожара жилого дома был обнаружен труп местного жителя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 29.07.2019 года сотрудниками Департамента полиции г.Шымкент задержан подозреваемый в убийстве жителя города, который после совершения тяжкого преступления украл золотые изделия и деньги на общую сумму более 1 100 000 тенге, поджег жилище убитого и скрылся с места преступления.

Полицейские установили, что на украденные деньги злоумышленник приобрел себе автомобиль.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статьям 99 «Убийство», 192 «Разбой» и 202 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» УК РК.

01.08.2019 года Специализированным следственным судом г.Шымкент в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные мероприятия продолжаются, сообщает Пресс-служба ДП г. Шымкент.