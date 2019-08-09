В Туркестане отменили марафон «Яркокросс». По мнению общественных деятелей, мероприятие противоречит национальной религии.

«Дорогие туркестанцы! Выражаем благодарность за любовь к городу и проявление активности в каждом начинании. Запланированный на 10 августа марофон «Яркокросс» отменяется. Вместо него пройдет общегородской обычный марафон и гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В марафоне могут принять участие все жители города. Главная цель — поддержка здорового образа жизни. Начало 10 августа в 19.00 часов, площадь Есимхана. Финиш — Парк Победы. Приглашаем принять активное участие в мероприятии!», — написано в официальном аккаунте акимата города Туркестан.

Отметим, что ранее жители Туркестанской области выразили возмущение по поводу проведения красочного фестиваля.

Праздник травли сознания

Портал Zamana.kz привел доводы учителя истории и политологии Абдумалика Абдуллаева. По его словам, это религиозный праздник индийцев и противоречит нашим традициям.

«В целом за этим праздником стоит религиозный обычай индийцев. Праздник красок, который проходит у нас похож на праздник Холи индийцев. В этот священный праздник индийцы облачаются в белую одежду и кидают друг на друга краски. Считается, что кто больше разукрашен, того и будут услышаны молитвы. Нам это предоставляют в другом ключе, как яркий праздник, но под ним лежит религиозная подоплека.

Не важно откуда эти праздники — с Запада, Востока, но если они противоречат нашим традициям и обычаям, то мы всем обществом должны противостоять этому

К ним можно отнести и «Хэллоуин», «День Святого Валентина». Все это постепенно приводит к травле сознания», — написал он.

По его словам, общество затравлено бессмысленными индийскими сериалами, которые также пропагандируют свои обычаи и традиции.

«Мы должны понимать, что внедрение в страну праздников, основанных на вероисповедании других — это первые шаги, предпринятые для травли сознания. Мы всеми силами должны сохранить духовность, культуру, традиции, религию своего народа», — сказал он.

Опыт других

Теолог, профессор Досай Кенжетай на своей странице в Facebook обратился к акиму Туркестана Рашиду Аюпову с просьбой отменить «Яркокросс».

«Пусть Рашид Аюпов быстрее остановит эту буддистскую акцию окрашивания глобального сознания! Это акция чисто религиозного характера… травля молодого сознания через эмоции… Сейчас наверное это кажется интересным, а потом это выльется в испытание. В свое время праздник получил широкое распространение в Венгрии, в Германии, в Финляндии. Затем все это переросло в фестиваль, а далее и в религиозную общину», — написал он.

Многие пользователи сети поддержали его.

Напомним, что по правилам платного марафона «Яркокросс», участники бегут через коридор организаторов, которые кидают на участников сухие краски. По их словам, эти краски экологически чистые и безопасные. Главная особенность марафона — скорость участников не учитывается, соответственно не будут ни проигравших и не выигравших. В этом году марафон прошел в Караганде, Нур-Султане, Кокшетау и планируется 17 августа в Шымкенте.