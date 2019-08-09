В Шымкенте строится жилой комплекс «Премьера».

Строительство пятиэтажных домов повышенной комфортности ведёт ТОО «Онтустик курылыс сервис». Как обещают подрядчики, квартиры будут отвечать всем современным требованиям и стандартам. О том, что представляют собой жилой комплекс и как можно стать обладателем современного жилья в нашем сюжете.

Не смотря на то что строители только заливают фундамент многоэтажные дома будут сданы в срок, уверяют подрядчики. Пятиэтажные дома возводятся в одном из самых перспективных районах города в микрорайоне Нуртас. Два многоэтажных дома на 80 квартир бизнес-класса расположены в пятиминутной доступности от административного центра. Дома полностью огорожены, так что дети могут находиться всегда в безопасности, говорят строители.

Алижан Байкасымов, начальник участка:

«Если останавливаться на особенностях строительства, то можно отметить, что здесь делается всё для удобства жителей. Дома оборудованы бесшумными лифтами. Возводятся здания из высококачественных строительных материалов, которые будут сохранять все свои свойства долгие годы. Используем только сертифицированное оборудование и материалы. Всё что делает наша компания соответствует самым высоким требованиям строительства».

В комплексе «Премьера» предусмотрены и удобная детская площадка, где дети смогут интересно провести время, и автомобильная стоянка. А прилегающая территория будет полностью благоустроена, обещают строители. Подрядчики возводят дома за собственные средства. Желающие купить здесь жильё смогут приобрести квартиры через «Жилстройбанк», или приняв участие в долевом строительстве.

Алижан Байкасымов, начальник участка:

«Было принято решение о привлечении денежных средств дольщиков в соответствии с Законом о долевом строительстве и выбран механизм для реализации данного проекта. Заказчиком совместно с застройщиком была подана заявка в АО «ФГСЖ» для получения гарантии на завершение строительства и разрешения привлечения дольщиков. На сегодня уже получено одобрение Фонда о заключении договора»

Гарантии фонда позволяют вкладчикам «Жилстройсбербанка» приобретать квартиры в жилом комплексе без дополнительных залогов. Сдать объект подрядчики планируют в конце марта следующего года.