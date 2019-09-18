В Алматинской области полицейские задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве двух женщин, которые приходились друг другу матерью и дочерью, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Убили мать и дочь

Трагедия произошла в понедельник, 16 сентября. Во дворе частного дома в селе Байдибек би были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что погибшие являются друг другу матерью и дочерью: 67-летняя женщина вместе с 44-летней дочкой проживали в доме вместе с еще двумя взрослыми детьми, которых не было в доме в момент убийства — они работают в Алматы.

Расследуя двойное убийство, сотрудники Енбекшиказахской районной полиции опросили местных жителей, проверили возможные связи потерпевших. В тот же день оперативники установили и задержали предполагаемого убийцу. Ею оказалась 45-летняя жительница этого поселка.

Под подозрением — клиентка

Как говорят жители этого села, погибшая пенсионерка занималась целительством. Она принимала людей и «лечила» молитвами из Корана. Оказалось, что женщина была ее клиенткой и неоднократно приходила в этот дом.

Подозреваемая в убийстве двух женщин сейчас помещена под стражу.

Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 99 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В случае, если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.