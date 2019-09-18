В Туркестане прошел «Фестиваль здоровья – 2019».

Акция проводится в 20 раз и стартовала с массовой утренней зарядки в государственных учреждениях, организациях здравоохранения, образования и детских садах. Утренняя зарядка, проходила на рабочих местах и в ней одновременно приняли участие около 10 000 человек, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Затем состоялся велопробег с участием активных спортсменов из парка «Парасат» в городе Туркестан до зоны отдыха Арбат. Кроме того, в рамках проекта «Казак тагамтану» этнокультурные объединения области посетили выставку национальных блюд «Қазақ дастарханы», в которой также приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов и руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев.

Вместе с тем, в городке «Денсаулык» квалифицированные врачи провели прием граждан и оказали медицинскую помощь около 500 жителям города.