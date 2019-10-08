В Шымкенте накрыли подпольный цех по изготовлению стирального порошка «ARIEL Color», сообщает Zakon.kz.

В целях защиты интересов добропорядочного бизнеса 13 сентября 2019 года сотрудниками Департамента экономических расследований Шымкента проведены оперативно-розыскные мероприятия. По результатам пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции, находящегося на территории Шымкента. Так, злоумышленниками было налажено подпольное производство стирального порошка марки «ARIEL Color», правообладателем которого является компания «The Procter & Gamble Company».

В ходе осмотра выявлены и изъяты 126 упаковок поддельной продукции стирального порошка марки «ARIEL Color» общим весом 756 кг, а также различные смеси и станки (оборудования) для ее изготовления.

При изготовлении поддельного стирального порошка умельцами смешивался порошок низкого качества и простая соль, в последующем продукция расфасовывалась по упаковкам стирального порошка марки «ARIEL Color».

В последующем указанная продукция реализовалась на рынках Шымкента.

1 октября 2019 года уголовное дело направлено в суд по ст.222 ч.1 УК РК (незаконное использование товарного знака).