50-летний житель Шымкента подделывал стиральные порошки известных брендов

Жителя Шымкента поймали на незаконном производстве порошка. Не наркотического, а самого обычного — стирального.

50-летний мужчина развернул цех в своем доме, где подделывал продукты известных брендов. «Липовые» хозтовары предприимчивый бизнесмен реализовывал в одном из популярных рынков города. По данным департамента юстиции, у мужчины в мастерской нашли весы, железосварочное оборудование и больше 8 тысяч пустых упаковок. Все это конфисковали и уничтожили.

Мейрам Мухтаров, руководитель отдела департамента юстиции г.Шымкента:

«По постановлению суда, совместно с судоисполнителями департамента юстиции и департаментом экономических расследований было уничтожено контрафактные порошки Ariel, Mif, Tide, около 1,5 тысячи готовых поддельных изделий, 8 тысяч пустых упаковок и 51 штук дешевых порошков, таких как Barf и Push. 50-летний житель Каратауского района Шымкента продавал эти поддельные порошки на рынке «Акбар». На суде его признали виновным и он сам полностью признался».

По словам специалистов, цвет упаковки поддельных порошков был более насыщенным, чем у оригинала. Дизайном поддельных упаковок занимался отдельный человек, рассказывают в департаменте юстиции.

Мейрам Мухтаров, руководитель отдела департамента юстиции г.Шымкента:

«Злоумышленник создавал пакеты популярных порошков через отдельного человека. Он его нашел через программу ОЛХ. Он создавал упаковки точь в точь с оригиналом, однако, подделку можно было отличить по цвету, цвет фейкового товара был намного темнее. Его еще не нашли».

К слову, поддельщик стиральных порошков причинил дистрибьюторской компании ущерб в размере больше 10 миллионов тенге. Все потери были полностью компенсированы обвиняемым.