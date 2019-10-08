В Отырарском районе в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские области выявили во дворе у одного из местных жителей незаконный посев наркосодержащих растений.

Полицейские установили, пожилой мужчина занимается у себя дома незаконным выращиванием конопли.

Стражи порядка провели в доме жителя Отырарского района обыск. В результате оперативники изъяли у подозреваемого 1400 кустов, а также обнаружили в столовой наркотическое средство, похожее на марихуану. Изъятые вещества направили на экспертизу, согласно которой, изъятые вещества оказались 1400 кустами конопли, 1,2 кг. мака и 800 гр. марихуаны.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Отырарского РОП по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» и 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» и начали в отношении подозреваемого досудебное расследование.

Как установили полицейские, мужчина выращивал наркосодержащие кусты во дворе собственного дома, а затем высушивал и хранил в столовой. В настоящее время следователем Отырарского РОП собранные материалы досудебного расследования направлены в суд для принятия процессуального решения.