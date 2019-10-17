В Шымкенте врачи извлекли горсть паразитов из беременной женщины.

27 сентября 2019 года в «Шымкентскую городскую клиническую больницу №1» в экстренном порядке из перинатального родильного дома доставили женщину 1978 года рождения на 36-37 неделе беременности. В ходе ультразвукового исследования в правой доле печени женщины была обнаружена гигантская 19 сантиметровая киста эхинококка.

Для того чтобы спасти жизнь женщины под сердцем которой был 36-37 недельный ребенок, врачам необходимо было удалить гигантскую кисту с печени. В связи с этим врачи провели экстренную операцию, и удалили образовавшуюся в печени женщины эхинококка.

Во время операции у пациентки начались роды. Благодаря успешно проведенной операции на свет появился 5 килограммовый здоровый мальчик. Таким образом врачи спасли жизнь матери и ребенка.

Ребенок-гигант весом 5 кг и мама в хорошем состоянии и находятся в на контроле врачей.