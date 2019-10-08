Врачи Шымкента спасли 4-месячного ребенка, который проглотил гвоздь.

На рентгеновской съемке, врачи городской детской клинической больницы обнаружили в желудке у малыша железный гвоздь.

Родители ребенка, изначально, обратились к врачам шымкентской городской клинической больницы по поводу того, что у малыша болели суставы. Специалисты ортопеды при рентгене случайно обнаружили в желудочно-кишечном тракте ребенка железо и ему была оперативно проведена операция, ведь над малышом нависла реальная угроза: гвоздь мог проколоть органы ЖКТ.

Во время операции хирурги, при помощи лапароскопического способа, вооружившись электронно-оптическим рентгеновским аппаратом смогли точно обнаружить инородное вещество и извлечь его из желудка. После проведенной закрытой операции, состояние ребенка улучшилось, он провел в больнице около недели и был выписан домой.

Операцию провели квалифицированные врачи из городской детской больницы: Султангали Сарыбай, Амантаев Жаксылык, Курманалиев Асанбай.

По словам родителей малыша, ребенок играл с гвоздями и случайно проглотил один из них. Родители этого не заметили и только при медицинском обследовании было выявлено инородное тело в желудке малыша. Сейчас здоровью 4-месячного ребенка ничего не угрожает.

Анастасия Новикова