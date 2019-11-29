Комитет по Чрезвычайным Ситуациям МВД Казахстана начал внедрять новую форму оповещения населения об угрозе стихийного бедствия.

Информация об угрозах природного и техногенного характеров теперь будут приходить на смартфоны и другие электронные устройства подключённые к интернету.

СМС-сообщения на мобильные телефоны о закрытых дорогах и ухудшающихся природных условиях скоро уйдут в прошлое. Их заменят массовые рассылки через приложение «Дармен», разработанное Комитетом по Чрезвычайным ситуациям. Новый формат позволяет не только передавать информацию в неограниченном объёме, но и охватить все регионы Казахстана.

Бахытжан Зафаров — начальник управления ДЧС Туркестанской области: «Основной информацией «Дармен» является оперативное информирование населения о возникновении ЧС, о сейсмической опасности, о гололёде. Так же там будут сообщения о закрытии школ в зимний период. Самым приемлемым здесь является то, что здесь даже ученики смогут пользоваться этим мобильным приложением. Приложение уже работает, его можно скачать на смартфон или планшет».

Информация об угрозах стихийного бедствия приложения «Дармен» будет приходить параллельно с СМС рассылкой от департаментов по ЧС, но текстовые сообщения на сотовые телефоны ограничиваются лишь информацией об обстановке на дорогах в зимний период и погодных условиях. Узнать о грядущих природных катастрофах не сложно. Для начала нужно войти в плей маркет.

«В плеймаркете нужно скачать приложение «Дармен». После этого зайти в приложение. Когда оно откроется, то в разделе «Выберите главный город» надо найти свой населённый пункт, далее открыть доступ к режиму. После этого в приложении откроется несколько окошек. Среди них нужно выбрать окно — оповещения. В этот раздел и будет приходить вся информация о штормовых предупреждениях и рекомендациях как действовать в критических ситуациях».

Пока приложение работает лишь в режиме оповещения, но как обещают разработчики в будущем там появятся и другие сервисы. Пользователи смогут посредством приложения узнавать расписание движения пассажирских поездов, самолётов и получать другую полезную информацию.

Данияр Худайбергенов