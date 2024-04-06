Финансовую помощь окажут пострадавшим из-за паводков казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с парадами в ряде регионов страны, передает OTYRAR.

С своей речи он назвал нынешнюю ситуацию самым крупным бедствием за последние 80 лет. Также он сообщил о том, что на борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности.

Акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме, большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров, говорит Глава государства.

Президент также сообщил, что всем жертвам паводков будет оказана финансовая поддержка.

«Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы»,-сказал Президент.

Помимо этого Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений для министерств.

«По моему приказу Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией. Даю поручение Правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям. Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу. Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны Правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации».

Напомним, сейчас режим чрезвычайной ситуации объявлен в 10 регионов Казахстана: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.