В статье на информационном портале Phys.org сообщается, что ученые сделали предупреждение: из-за глобального потепления жизнь на земле скоро станет невыносимой. Люди в жарких регионах уже переносят крайне высокие, некомфортные для человека температуры.

В июле 2021 года в Долине смерти в Калифорнии ученые зарегистрировали самый высокий показатель температуры за все время +54,4 градуса по Цельсию.

По заявлению ученых, повышенная температура приведет к наводнениям, землетрясениям, пожарам и глобальным засухам. Существует риск возникновения губительного воздействия на сельское хозяйство и как следствие большую опасность для всего человечества.

Напомним, что это не единственная аномалия за последнее время. Уже несколько дней над Шымкентом нависли пыльные столбы, обостряющие хронические заболевания у аллергиков.

Эмир Юнусов