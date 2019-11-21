Уважаемая молодежь города Шымкент!

Сообщаем, что с 25-29 ноября 2019 года с 9:00-19:00 часов акимат города Шымкент в рамках Года молодежи начнет прием заявлений и документов от работающей молодежи на получение арендного жилья без права выкупа.

Заявления и документы принимаются от:

работающих граждан не достигшие 29 лет;

зарегистрированные не менее 2 лет на постоянное место жительство в г.Шымкент;

не имеющие жилья более 2 лет;

имеющие ежемесячный доход не менее 40 МРП (101 000 тенге) и сберегательный (депозитный) счет в банке.

Арендное жилище без права выкупа предоставляется на срок – 5 (пять) лет.

Для участия в программе заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал представляется для идентификации личности);

3) копия документа об образовании;

4) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);

5) копия свидетельств(а) о рождении детей (при наличии);

6) справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи;

7) справка с места работы;

8) справка о доходах за последние шесть месяцев, подтверждающая ежемесячный доход заявителя в размере не менее 40 (сорока) месячных расчетных показателей;

9) документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;

Документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих:

трудовая книжка;

трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;

выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора;

выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;

послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии);

выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;

сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях;

архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника.

10) справка о наличии и номере банковского счета и выписка об остатке и движении денег по банковскому счету;

11) документы, подтверждающие личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (при наличии).

Документы принимаются по адресу: город Шымкент, проспект Республики, 12а на І-этаже.

Телефон для справок: 24-74-85