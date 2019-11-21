Уважаемая молодежь города Шымкент!
Сообщаем, что с 25-29 ноября 2019 года с 9:00-19:00 часов акимат города Шымкент в рамках Года молодежи начнет прием заявлений и документов от работающей молодежи на получение арендного жилья без права выкупа.
Заявления и документы принимаются от:
- работающих граждан не достигшие 29 лет;
- зарегистрированные не менее 2 лет на постоянное место жительство в г.Шымкент;
- не имеющие жилья более 2 лет;
- имеющие ежемесячный доход не менее 40 МРП (101 000 тенге) и сберегательный (депозитный) счет в банке.
Арендное жилище без права выкупа предоставляется на срок – 5 (пять) лет.
Для участия в программе заявитель предоставляет следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал представляется для идентификации личности);
3) копия документа об образовании;
4) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
5) копия свидетельств(а) о рождении детей (при наличии);
6) справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи;
7) справка с места работы;
8) справка о доходах за последние шесть месяцев, подтверждающая ежемесячный доход заявителя в размере не менее 40 (сорока) месячных расчетных показателей;
9) документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;
Документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих:
- трудовая книжка;
- трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;
- выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора;
- выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;
- послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии);
- выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;
- сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях;
- архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника.
10) справка о наличии и номере банковского счета и выписка об остатке и движении денег по банковскому счету;
11) документы, подтверждающие личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (при наличии).
Документы принимаются по адресу: город Шымкент, проспект Республики, 12а на І-этаже.
Телефон для справок: 24-74-85