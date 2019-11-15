«Здесь есть такая маленькая циферка — 80 тенге, сальдо нет, начислено 80, а теперь мы смотрим внимательно «Служба спасения Юг» добровольный платеж за октябрь 2019 года, и я вам скажу в итого — 10965, эта сумма уже включена», — говорит в своем видео Руслан Жанпеисов.

Активист Руслан Жанпеисов в квитанции об оплате коммунальных услуг, как и десятки других внимательных шымкентцев, обнаружил новую графу — 80 тенге за работу службы спасения. Чтобы выяснить, за что с него требуют эту, пусть и небольшую, сумму, у кассы в расчетном центре Руслану пришлось задержаться. Проблему общественник поднял в своем аккаунте в социальной сети.

«Уже в кассе я предъявил квитанцию, отдал деньги и заметил графу 80 тенге. Это не выглядело как услуга, а как какой то взнос или же платеж. Встал вопрос: каким образом этот платеж сюда вошел. Когда мне объяснили что я могу отказаться, я всех предупредил на кассе, что они должны сами предупреждать каждого абонента о том, что там есть такая услуга, которую нам навязали. И тут же в очередях появились люди, которые сказали что в первый раз это видят и не знают сколько раз они невзначай отдавали эти деньги», — говорит общественник, Руслан Жанпеисов.

Платить или не платить решают сами горожане, уверяет начальник той самой «Службы спасения Юг» Андрей Фридовский. По его словам, заключить договор с их фирмой можно как индивидуально, так и просто оплатив платеж в 80 тенге, указанный во всех квитанциях горожан. Отдавшим деньги по невнимательности — деньги вернут по первому звонку, обещает спасатель.

«Руслана Жанпеисова мы в принципе уважаем, он настоящий мужчина. Но у него, наверное, была какая то техническая ошибка, но скорее всего он заключил либо индивидуальный договор, либо на основании публичного договора, который был опубликован в газете «Рабат». Там было сказано: кто оплатил 80 тенге автоматически заключает договор, и потому он может попасть в общую графу. Все, кто ошибочно оплатили эту услугу, у нас уже был один такой человек, мы вернем деньги. Если вдруг оплатили, нужно позвонить нам и мы привезем эти деньги (80 тенге), непосредственно до квартиры», — уверяет Андрей Фридовский, начальник службы спасения «Юг».

Горожане тем временем задались вопросом. Зачем в Шымкенте частная служба спасения за которую нужно платить, если есть своя, государственная и бесплатная. В департаменте по чрезвычайным ситуациям уверяют, частники выполняют другие функции.

«Они выполняют функцию коммунального-социального характера – транспортировка пенсионеров, сбивание сосулек с крыш, обрезка деревьев, очистка дымоходов», — говорит Мадияр Жаксыбаев, заместитель руководителя ДЧС г. Шымкента .

А еще служба спасения открывает заклинившие двери и лифты, спасает животных: котят с деревьев и лошадей из канав, очищает арыки от грязи и льда. Новой услугой пользуются не все. Многие доверяют государственным структурам. Но есть те, кто пользуется услугами «Юга».

Аналогичная служба спасения предлагала свои услуги шымкентцам и в прошлом году. Правда, компанию пришлось прикрыть, прокуроры обнаружили юридические нарушения. В этом году в Шымкенте зарегистрировали новое ТОО. Говорят, все нарекания учли. Договоры с шымкентцами станут долгосрочными.

Анастасия Новикова