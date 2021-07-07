Общественник Бибарыс Раимбеков, известный в народе как Руслан Жанпеисов, вышел на свободу. Об этом журналистам otyrar.kz сообщил сам Жанпеисов.

Как рассказал общественник, впереди у него много планов по развитию своего бизнеса, также он планирует активно заняться спортом.

«Я вышел на свободу, буду заниматься спортом, у меня есть свой бизнес и семья. Буду работать, скоро с друзьями выеду на мотоциклах. Что касается общественной деятельности, то я больше этим заниматься не буду, не вижу смысла», — сказал Руслан Жанпеисов.

30 июля 2020 года Раимбеков был признан виновным в умышленном причинении потерпевшему телесных повреждений средней тяжести, а также в оскорблении представителя власти и распространении видеозаписи в сети телекоммуникаций.

Шуддин Саидов