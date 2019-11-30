Решением специальной комиссии при Министерстве труда и социальной защиты населения РК (дале – МТСЗН РК) определены 9 претендентов на победу в ежегодном республиканском конкурсе «Еңбек жолы» среди трудовых династий и работников производства.

Вышеуказанный конкурс проводится в целях популяризации людей труда и включает в себя три номинации: «Лучшая трудовая династия», «Лучший молодой работник производства», «Лучший наставник работающей молодежи».

В этом году прием заявок от претендентов начался с 1 июня. В региональном этапе конкурса приняли участие 388 человек, из них по первой номинации подано 90 заявок, по второй – 154, по третьей – 144.

На республиканском этапе конкурса в ходе онлайн голосования, проводившегося на сайте МТСЗН РК, поступило 179 329 голосов, из них: 23 351 голос по номинации «Лучшая трудовая династия», 65 822 голоса по номинации «Лучший молодой работник производства» и 90 156 голосов по номинации «Лучший наставник работающей молодежи».

Отбор финалистов конкурса осуществлялся специальной республиканской комиссией под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасова, с учетом онлайн голосования. В состав комисси вошли представители МТСЗН РК, МНЭ РК, республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, НПП «Атамекен», Федерации профсоюзов РК, Координационного совета Казахстанской Конфедерации труда и Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат».

По итогам заседания комиссии по каждой номинации выбрано 3 финалиста. В дальнейшем комиссией будет принято решение по определению победителей конкурса, награждение которых состоится 4 декабря в Нур-Султане в рамках международного форума «Социальные инновации как путь к Обществу всеобщего труда».

«Хочется отметить, что популярность конкурса «Еңбек жолы» увеличивается с каждым годом. Так, в этом году по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение количества заявок на участие в конкурсе на 58,4%. Со своей стороны, чтобы стимулировать казахстанцев к профессиональным достижениям и формированию новых трудовых династий мы увеличили количество призовых мест. Если в прошлых годах награждали только за номинацию, то с этого года будем награждать за 1, 2 и 3 место. Победителям будут предоставляться денежные сертификаты: за 1 место – 1 млн тенге; за 2 место – 500 тыс. тенге и за 3 место – 200 тыс. тенге», – сообщил Акмади Сарбасов.

Напомним, республиканский конкурс «Еңбек Жолы» среди трудовых династий и работников производства проводится МТСЗН РК с 2016 года в целях реализации идеи Елбасы Нурсултана Назарбаева по построению Общества всеобщего труда. Его основная задача – формирование позитивного общественного мнения о людях труда и создание условий для формирования новых трудовых династий на предприятиях и организациях.