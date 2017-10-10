В ЮКО ко дню труда награждены 27 лучших представителей трудовых династий

27 лучших представителей трудовых династий Южно-Казахстанской области удостоились заветных наград. На региональном форуме аким области наградил победителей конкурса «Енбек жолы». Его приурочили к профессиональному празднику, ко дню труда.

«Граждане Южного Казахстана всегда отличались своим трудолюбием и предприимчивостью. И когда мы говорим о Труде, конечно, в первую очередь, заботимся о том, чтобы каждый трудоспособный гражданин имел постоянную работу и содержал свою семью в достатке, в не простых условиях рыночной экономики. В преддверии праздника труда в районах и городах была проведена акция «Еңбек» и организованы ярмарки вакансий «Еңбек-баршаға». Поэтому, один из путей решения безработицы – это создание новых рабочих мест», — сказал глава региона.

Награжденным вручили благодарственные письма и почетные грамоты от партии «Нур Отан», нагрудные знаки «За особые заслуги перед профсоюзами РК», но самое главное это денежное вознаграждение — сертификаты в размере одного и более миллиона тенге. Глава региона, Жансеит Туймебаев отметил, что трудовые династии вносят большой вклад в развитие экономики региона и их в Южном Казахстане много.

Например, за плечами пяти членов династии финансистов Юсуповых 128-летний опыт работы.

«Я представляю династию финансистов. Было голосование, через него определялся победитель. Вышло так, что наша семья победила… Я даже не знаю, что сказать, у меня такие чувства, я их желаю всем. Ведь это считается победой. Желаю всем такой победы и хочу сказать спасибо тем, кто дал голос нашей семье. Спасибо!» — говорит финансист и победитель конкурса трудовых династий Мурат Юсупов.

Со слов участников конкурса, это огромная мотивация для дальнейших успехов в выбранном семьей деле.

К слову, в ЮКО проживает большое количество трудовых династий, которые вносят большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Например, в городе Арысь проживает династия Жанабаевых, которые из поколения в поколение трудятся в железнодорожной отрасли. Семья состоит из 17 железнодорожников с общим трудовым стажем 475 лет. Помимо этого, в Ордабасинском районе проживает династия учителей с 600-летним трудовым стажем. 20 членов семьи Искаковых освоили профессию учителя. А в Туркестане династия Оразбаховых, освоив профессию лесника, вносит вклад в реализацию программы «Жасыл ел». Трудовой стаж семьи в этой сфере насчитывает 46 лет.

Стоит отметить, в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, только с начала года, в области трудоустроены более 29 тысяч человек, из них 19,2 тыс. молодежь.