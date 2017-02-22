Стаж учительской династии из ЮКО — 600 лет

В Ордабасинском районе ЮКО проживает несколько династий учителей. Одна из них семья Ыскаковых, которая живет в поселке Буржар. В общей сложности, педагогический стаж династии состоящих из нескольких десятков учителей составляет около 600 лет.

Один из первых, Султан Ыскахов — заслуженный учитель КазССР, обладатель ордена трудового Красного Знамени, а так же значка отличника народного образования КазССР.

Его учительский путь продолжил сын – Абдикайым Ыскаков. Кроме того, пятеро детей из шести мальчиков и трех девочек Абдикайыма Ыскакова, также стали учителями. Это – Аким Ыскаков, Абдикарим Ыскаков, Гульжан Ыскакова, Гульмира Ыскакова и Гульсара Ыскакова.

Стоит отметить, что следом за 5 детьми профессию учителя выбрали 5 снох и 7 внуков.

По словам Абдикайыма Ыскакова, за плечами которого почти 40 лет учительского стажа – великое счастье для учителя стать свидетелем того, как растет твой ученик и формируется личность. Выбрав нелегкий путь учителя, и продолжив традиции заложенные отцом, он также как и его отец, долгие годы проработал директором школы.

Пресс-служба акима ЮКО